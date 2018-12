Bier erleben: Ein Blick hinter die Kulissen bei Beck’s und Haake-Beck

Weltweit werden rund 3.000 Flaschen Beck’s pro Minute in insgesamt 80 Ländern auf fünf Kontinenten getrunken, immer mit dabei das unverwechselbare Beck’s Logo – eine Hommage an die Stadt Bremen. Die originale Rezeptur des unnachahmlichen Charakters und der herben Frische von Beck’s ist nach wie vor ein gut gehütetes Geheimnis und wird seit über 140 Jahren von Braumeister zu Braumeister in Bremen weitergegeben.

Nach einer Brauereiführung sind Sie für jeden Smalltalk bestens gerüstet, denn Bier ist ein Thema, bei dem alle gern mitreden... (Ab Inbev)

Am 27. Juni 1873 vom Baumeister Lüder Rutenberg, dem Braumeister Heinrich Beck und dem Kauffmann Thomas May als „Kaiserbrauerei Beck & May o.H.G“ gegründet, erfindet sich die Marke stetig neu und ist dabei immer am Puls der Zeit: Ob von Konsumenten beschallter Hopfen oder die Möglichkeit, das ikonische Beck‘s Label selbst zu gestalten – Beck‘s ist der Zielgruppe stets einen Schritt voraus, setzt neue Trends und sorgt so für neue Impulse.

Tour durch die Brauerei

Die Brauereitour bietet Einblicke hinter die Kulissen der Braukunst der Marken Beck’s und Haake-Beck. Die etwa zweistündige Tour führt durch das Museum, den Rohstoffraum und das Sudhaus sowie entlang Malzsilos und Gär- und Lagertanks. Zwei Kurzfilme und eine Kino-Präsentation sorgen für zusätzliche visuelle Anreize. Das Highlight der Tour ist die anschließende Bierverkostung im Gästeraum.

Die Teilnehmer der Brauereiführung lernen (fast) jeden Winkel der Brauerei kennen. (Ab Inbev)

Gewinnen Sie fünf mal je zwei Karten für eine Führung rund um die Kunst des Brauens, die Brauerei und die Marken Beck’s und Haake-Beck.

Hinweis: Die Teilnahme ist nur mit einem Mindestalter von 16 Jahren und mit festem Schuhwerk erlaubt.

Termine Brauereiführung:

Mo-Mi 13 Uhr, 15 Uhr und 16.30 Uhr

Do-Sa 10 Uhr, 11.30 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr, 16.30 Uhr und 18 Uhr

(Nicht an jedem Tag finden Führungen zu allen Uhrzeiten statt)

An Feiertagen ist das Besucherzentrum geschlossen.

Dauer: ca. 2 Stunden

Eine Anmeldung ist erforderlich. Brauereitouren finden statt, wenn mindestens 20 Personen angemeldet sind.