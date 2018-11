Die Meierei im Bürgerpark ist für viele Bremerinnen und Bremer die erste Wahl, wenn es um private oder geschäftliche Feiern geht. Ihre traumhafte Lage mitten im Bürgerpark, das fantastische historische Gebäude und dann natürlich die erstklassige Küche und der extrem aufmerksame Service machen das liebe- und stilvoll eingerichtete Lokal zu etwas ganz Besonderem.

Die Meierei ist nicht nur von außen ein echtes Schmuckstück. (Peter Heitmann)

Während das Lokal im Sommer mit der bezaubernden Veranda und dem großen Garten mit Blick auf den See punktet, sind im Herbst und Winter vor allem die Plätze vor dem prasselnden Kamin und das Seehaus gefragt. In letzterem steigt regelmäßig eine der besten Kohlpartys Bremens. Zwar darf man im Bürgerpark keinen Alkohol mehr trinken und folglich auch nicht mit dem Bollerwagen herumlaufen, das Meierei-Team hat aber eine wunderbare Alternativ-Route ausgearbeitet und lotst die Kohlfahrer sicher durchs Gelände.

Auch die Innenräume haben Atmosphäre und Stil. (Jannis Dirkson)

Bestens aufgehoben ist man in der Meierei auch, wenn man seine Hochzeit oder ein anderes wichtiges Ereignis feiern möchte. Bis zu 350 Personen können im Hauptgebäude der Meierei liebevoll umsorgt werden. Das Team geht bei der Planung auf jeden erdenklichen Wunsch der späteren Gastgeber ein – und hat natürlich die nötige Erfahrung mit der Organisation. Am besten reservieren Sie noch heute Ihren Wunschtermin! Per Mail unter t.schroeder@theatro.de oder telefonisch unter 0421 - 696 386 15.

