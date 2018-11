Im Landeanflug mit dem Airbus A320. (Flugsimulator.com)

Direkt im Bremer Flughafen steht, fest im Boden verankert, das Original Cockpit eines Airbus A320 der Air France. Umgebaut zu einem hochmodernen Flugsimulator können Sie als Laie damit abheben und auf nahezu jedem Flughafen der Welt selbst landen.

Bevor Sie abheben, erklären Ihnen erfahrene Piloten in leicht verständlicher Art und Weise die wichtigsten Hebel und Schalter bevor Sie auf der Startbahn selbständig die Schubhebel auf Vollgas schieben und nach dem Beschleunigen auf 140 Knoten den Flight Stick nach hinten ziehen und abheben.

Ob Sie mit dem alten Flughafen Hong Kong oder Madeira eine fliegerische Herausforderung für eine anspruchsvollen Landeanflug wählen oder lieber nach Puerto Rico oder zu den Bahamas fliegen wollen oder auch lieber in Bremen die Landung versuchen wollen: alles ist möglich!

Das Zertifikat mit dem Foto des Piloten nach der hoffentlich sanften Landung ist eine bleibende Erinnerung an ein aufregendes Erlebnis.

Von der Boeing B737 bis hin zum neuesten B747 Jumbo Jet, vom Airbus A320 bis zum Megaliner A380: An sechs Standorten in Deutschland und Österreich warten 50 Flugsimulatoren darauf, gemeinsam mit Ihnen abzuheben. Die Wahl liegt ganz bei Ihnen: Möchten Sie mit dem 15 Millionen Euro teuren Lufthansa Full Flight-Simulator, in dem echte Piloten trainieren, in die Luft gehen oder ihre Flugroute im Fixed Based-Simulator absolvieren? Vielleicht wissen Sie ja sogar noch, in welcher Maschine sie zuletzt als Passagier saßen – dann werden Sie in diesem Typ doch dieses Mal zur Pilotin oder zum Piloten!

