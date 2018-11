Eine kunterbunte Kulisse umrahmt den Eingang des großen Indoor Spielparks im Cinestar am Weserpark. Am Anfang stand eine Idee: Kinder sollen in phantastische Kinowelten eintauchen und dabei ganz viel Spass, Interaktion und Abenteuer erleben können. Das paradiesische Spielangebot wurde phantasievoll auf Kinder und Jugendliche im Alter von zwei bis etwa 14 Jahren ausgerichtet. „Hier können Kinder uneingeschränkt miteinander spielen, toben und spannende Momente erleben“.

Hier werden auch Eltern glücklich

Weit mehr als 100 000 große und kleine Besucher bevölkern die Spiel Coolisse jährlich, die auf mehr als 2500 Quadratmetern ein sehr Trend orientiertes und vielfältiges Spiel- und Abenteuer Angebot bietet. Besonders beliebt ist die Spiel Coolisse bei den Eltern. Viele nutzen die Nähe zum Weserpark, Kino, Bowling Center oder auch zur Wellness OASE, um ihre Kinder in der Spiel Coolisse sicher spielen zu lassen und die so gewonnene Freizeit für eigene Aktivitäten nutzen zu können.

Dass es nicht allein um die spielerische Beschäftigung von Kindern geht unterstreicht beispielsweise die FunBall-Arena. In einem großen Netzkäfig mit fünf Etagen werden Kinder dazu animiert, über Softbälle in Kontakt zu treten und am Ende miteinander zu spielen. Unzählige Softbälle im Erdgeschoss können durch Vakuumsauger transportiert und mit Druckluft beschleunigt werden – in verschiedenfarbigen Saugrohren, hin zu der jeweils farbig gekennzeichneten Ebene. Will ein Kind möglichst viele Bälle auf seine Ebene transportiert wissen, muss es dafür andere Kinder im Erdgeschoss für sich gewinnen und dazu auffordern, den Saugstutzen mit der passenden Farbe in Aktion zu setzen.

Mit Köpfchen durchs Kletterlabyrinth

Filmreif – beziehungsweise direkt von der Filmleinwand entliehen – ist zum Beispiel die 40 m lange Indiana-Jones-Hängebrücke, auf der es ziemlich wackelig zugeht. Und ein wenig Mut braucht auch, wer über eine hölzerne Steigleiter den mittelalterlichen Wehrturm erobern will. Das gewaltige Kletterlabyrinth wirkt

dagegen fast schon futuristisch, hier werden kreative Spielköpfe sicherlich stundenlang versuchen, zahlreiche Herausforderungen zu meistern.

Zu den sportlichen Spielangeboten gehören Trampoline und High-Speed-Rutschen, oder auch die große Fußball-Arena mit Kunstrasen, auf dem auch die Großen mitspielen können. In der Spiel Coolisse können Feste gefeiert werden, so wie sie fallen – Bestellungen werden sehr gerne angenommen. Das Team wird

gebildet von bis zu einem Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Alle zusammen sorgen für die nötige Sicherheit beim Spielen.

Klar, dass Kinder beim ausgelassenen Spielen auch Hunger und Durst entwickeln, auch darauf sind wir bestens vorbereitet.

Gewinnen Sie einen Gutschein für einen Kindergeburtstag in der Spiel Coolisse im Wert von 200 Euro.