Die ganze Shoppingvielfalt der Bremer City in einer Karte

Ab sofort gibt es den Bremer Geschenkgutschein in Form einer wiederverwendbaren Kunststoffkarte im praktischen EC-Kartenformat. So passt sie hervorragend in jedes Portemonnaie und ist jederzeit giffbereit beim Shoppingbummel in der Innenstadt. Erhältlich sind die Bremer Geschenkgutscheine ab sofort mit den Werten 10, 20 und 44 Euro.

Der Arbeitgebergutschein

Besonders interessant ist der 44-Eurogutschein für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Denn Firmenchefs können ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern pro Monat bis zu 44-Euro in Form von Sachzuwendungen steuer- und

sozialabgabefrei zukommen lassen. So wird der Arbeitgebergutschein zur Win-Win-Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer! Die Arbeitgebergutscheine können in Höhe von 10, 20 und 44 Euro direkt bei der CityInitiative erworben werden.

Ein Gutschein, viele Möglichkeiten

Der Bremer Geschenkgutschein kann in bis zu 50 Geschäften der Bremer Innenstadt eingelöst werden. Der Beschenkte hat die freie Wahl zwischen Mode, Büchern, Schmuck und vielem mehr. So bleibt garantiert kein Wunsch offen!

Gewinnen Sie einen von zehn Bremer Geschenkgutscheinen im Wert von je 20 Euro.