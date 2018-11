Beck’s gilt nicht nur als das beliebteste Bier Deutschlands, sondern steht weltweit für Bremer Brautradition. In über 80 Ländern auf fünf Kontinenten ist das Bier in der unverwechselbaren grünen Flasche erhältlich. Rund 3000 Flaschen Beck’s werden in jeder Minute auf der Erde getrunken. Die original Beck’s Rezeptur wird seit über 140 Jahren von Braumeister zu Braumeister weitergegeben.

Neben dem unnachahmlichen Charakter und der herben Frische von Beck’s haben aber auch immer Innovationen zum Erfolg der Marke beigetragen. Um eine Marke wie Beck's am Puls der Zeit zu bewegen, ist es unabdingbar, der Zielgruppe fast schon immer einen Schritt voraus zu sein. Diesen Pioniergeist verkörperten schon die Gründerväter der Brauerei vor 145 Jahren. Am 27. Juni 1873 gründeten der Bremer Baumeister Lüder Rutenberg, der Braumeister Heinrich Beck und der Kaufmann Thomas May die „Kaiserbrauerei Beck & May o.H.G“.

Unverwechselbares Logo

Jede Beck’s Flasche trägt das Beck’s-Logo, meist mit einem roten Wappen und einem weißen Schlüssel, manchmal auch in abgewandelter Form. Nicht zu leugnen ist die Ähnlichkeit des Beck’s Logos mit dem Bremer Stadtwappen, von dem es ab 1876 entlehnt wurde. Auf der Suche nach einer angemessenen Versinnbildlichung beschlossen die Firmengründer ursprünglich, das Bremer Wappen eins zu eins zu übernehmen. Dies stieß jedoch auf Einwände seitens der Stadt, die nicht mit der Herstellung von Alkohol in Verbindung gebracht werden wollte. Daher entschloss man sich, die Form des Wappens ein wenig zu verändern und den darin abgebildeten Schlüssel vertikal zu spiegeln. Das Ergebnis war für beide Seiten zufriedenstellend und wird seitdem als Symbol für Brauerei und Marke verwendet.

Tour durch die Brauerei

Viele interessante Informationen rund um die Kunst des Brauens, die Brauerei und die Marken Beck’s und Haake-Beck, abwechslungsreich präsentiert, sind das Herzstück der Brauereitour in Bremen. Der Rundgang führt durch das Museum, den Rohstoffraum und das Sudhaus sowie vorbei an Malzsilos und Gär- und Lagertanks. Zwei zehnminütige Filme und eine Kino-Präsentation ergänzen den Rundgang. Anschließend findet im Gästeraum eine Bierverkostung statt.

Gewinnen Sie fünf mal je zwei Karten für eine Brauereiführung bei Anheuser-Busch InBev rund um die Kunst des Brauens, die Brauerei und die Marken Beck’s und Haake-Beck.

Hinweis: Die Teilnahme ist nur mit einem Mindestalter von 16 Jahren und mit festem Schuhwerk erlaubt.