Kaschmirhaar kommt aus den Hochlagen des Himalaya. In seiner Leichtigkeit und Anschmiegsamkeit bei höchstem Wärmevermögen ist Kaschmir von keiner anderen Naturfaser zu übertreffen. Ein Luxusprodukt erster Klasse für höchsten Schlafkomfort. (Betten-Wührmann)

Die exklusive Marke AVENTURA vereint Qualität und Preissensibilität zugleich. Die hochwertigen Bettdecken werden nach den neusten Verarbeitungstechniken gefertigt und sorgen für eine harmonische und individuelle Abstimmung auf Ihren Körper.

Das Modell AVENTURA Cashmere ist mit dem leichtesten, feinsten und wertvollsten Edelhaar bestückt: Cashmere. Das von uns verwendete Cashmere-Haar stammt aus den besten Provenienzen Asiens. Das sehr lange, sehr weiche, fast seidige Haar der Cashmere-Ziege schützt ausgezeichnet vor Kälte und wirkt wärmekonstant. Gleichzeitig bietet es durch seine lockere und leichte Beschaffenheit eine hervorragende Atmungsaktivität sowie einen optimalen Klimaausgleich. Das von den Tieren abgeworfene beziehungsweise ausgekämmte Haar wird vor der Herstellung dieses Qualitätsprodukts sortiert, biologisch aufbereitet und bleibt somit völlig naturbelassen.

Bei der „Duo“-Ausführung handelt es sich um eine winterwarme Einziehdecke, bei der zwei Solo-Decken an den Rändern aufeinander genäht sind – somit Wärmeklasse 3 erfüllen. Als Hülle wird ein Fein-Batist aus 100% feinster Baumwolle verwendet. Der Fein-Batist ist supergekämmt und vorgekocht. Als Füllung wird reiner weißer Cashmere-Flaum, "hochbauschig", superentgrannt verwendet. Die ganze Decke wird in Eckverarbeitung (Fachbegriff „90+ Eckverarbeitung“) genäht, so dass die Ecken der Decke perfekt denen der Bettwäsche angepasst sind und keine „Luft-Ecken“ entstehen.

Gewinnen Sie eine Luxus Cashmere-Decke "Duo" im Wert von 379 Euro.