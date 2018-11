(OASE im Weserpark)

Angesichts des immer hektischer werdenden Alltags ist es wichtig, seinem Körper – aber auch seiner Seele – etwas Gutes zu tun. Was wäre da besser geeignet als ein regelmäßiger Besuch der OASE im Weserpark?

Einmalig und vielfältig

Die OASE im Weserpark zählt zu den renommiertesten Wellness-Anlagen weltweit und wird nicht nur wegen der vielfältigen Saunalandschaft geschätzt, sondern auch wegen des exzellenten Fitnessbereichs und der DAY SPA-Beautyabteilung. Nicht umsonst zieht es jährlich Hunderttausende Besucher aus Nah und Fern in dieses einmalige Refugium.

Saunend die Welt entdecken

Die Saunalandschaft befindet sich sowohl unter der imposanten Glaskuppel im Innenraum, als auch auf dem wunderschön angelegten Freigelände. Zwölf ganz unterschiedliche Saunen beziehungsweise Dampfbäder spiegeln fast die gesamte „Saunakultur“ des Erdballs wider. Das Angebot reicht von der russischen Banja über die Salzsauna aus dem Himalaya bis hin zur Schwedenhaus-Sauna und dem Byzantinischen Badetempel – um zu Verreisen braucht man Bremen also gar nicht zu verlassen!

Entspannung und Wohlbefinden

So vielfältig wie die Saunalandschaft ist das Angebot an Massagen und Wellnessanwendungen in der OASE. Es gibt klassische Massagen, wie wir sie in Europa kennen, aber auch Anwendungen, die auf uraltes Heilwissen fremder

(OASE im Weserpark)

Kulturen beruhen, beispielsweise Shiatsu, Akupunktur, TCM, Ayurveda oder La Stone-Therapie – da haben Verspannungen, Blockaden, gereizte Nerven oder verklebte Faszien gar nicht erst die Chance, zu einem ernsthaften Problem zu werden. Am besten, Sie gönnen sich regelmäßig eine Wohlfühl-Auszeit bei uns!

Zeremonien für die Sinne

Sehr beliebt sind auch die Zeremonien in der OASE, bei denen die Besucher zum Teil selbst aktiv werden und sich beispielsweise mit Heilerde, Algenschlick oder Kakao einreiben.

Innen entspannt, außen schön

Seit gute drei Jahren gibt es in der OASE das großzügige „Beauty-Reich“. Im DAY SPA, dem OASE Kosmetik Institut, können sich die OASE-Besucher vollkommen fallen lassen und ihre Schönheit in die allerbesten Hände geben. Egal ob es um Gesicht, Körper oder speziell Hände und Füße geht – im OASE Institut werden die schönsten Seiten eines jeden Gastes hervorgezaubert.

Hochwertige BARBOR-Produkte

Das OASE Kosmetik-Team schwört dabei auf die naturbasierten Produkte von BARBOR und anderen namhaften Kosmetik-Marken – und auf die Philosophie,

(OASE im Weserpark)

dass jeder Mensch an jedem Tag eine ganz individuelle Behandlung benötigt. Kosmetik Termine beginnen daher im OASE DAY SPA immer mit einer umfassenden Hautanalyse.

„Ab in die Maske!"

Neben „klassischen“ Kosmetikbehandlungen, Pedi- und Maniküre bietet das OASE Kosmetik-Team auch Besonderes: Bei „Forever Young!" genießen die weiblichen Kunden beispielsweise eine intensive und optimale Aufbaupflege mit individuell abgestimmten Produkten, wohingegen bei der „Men Power“ die Problemzonen der männlichen Gäste angegangen werden.

Wärme verstärkt den Beauty-Effekt

Beautyanwendungen passen besonders gut in das Gesamtangebot der OASE im Weserpark. Gleich mehrere Dampfbäder und niedrig temperierte Wärmebäder verstärken die pflegende und entspannende Wirkung auf die Haut. So fühlen sich OASE-Gäste einfach leicht und schwebend, entspannt und vitalisiert.

Übrigens: Die OASE im Weserpark ist auch zu Weihnachten und Silvester geöffnet. Für den Fall, dass Sie ein paar wirkliche besinnliche Stunden brauchen ...

Weitere Informationen unter www.oase-weserpark.de.

Gewinnen Sie eine von zwei VIP-Jahreskarte im Wert von je 2500 Euro!