Roxana Bodner präsentiert das im Elisa stets elegant angerichtete Essen auf großem Porzellan. (Christina Kuhaupt)

Das Elisa passt wunderbar in die Überseestadt, die für mich das Weltmännische, das Weltoffene und das Weitläufige Bremens vereint. Irgendwie scheint hier das Tor zur Welt zu sein. Zugleich kommen sämtliche Kulturen zusammen. Von daher ist es nur konsequent, dass sich hier ein Restaurant mit italienischen, griechischen und türkischen Einflüssen ansiedelt. Dieses mediterrane Lokal präsentiert sich mit modernem Design, sehr hohen Decken, dunkler, edler Einrichtung sowie spektakulären Lichtinstallationen und -reflexen. Der komplette Gastraum ist mit Panoramafenstern verglast und während des Essens kann man den Blick hinaus in den sich ständig weiter entwickelnden Stadtteil genießen.

Meine Begleitung reizte zum Start die Vereinigung von Orient und Okzident gleich aus. Auf einer sehr lang gezogenen Platte standen kleine Schälchen mit Muhammara (Walnusscreme), Babaganous (Auberginencreme), Chtipiti (pikante Fetacreme) und Atep Ezme (scharf gewürztes Gemüse). Dazu reichte die Küche kleine Sesambrötchen, die einen leicht süßlichen Geschmack besaßen und sehr gut zu den Dips passten. Das üppige Angebot, an dem ich mich schließlich auch noch bediente, kostete faire 9,50 Euro. Meine orientalische rote Linsencremesuppe (6 Euro) hatte mächtig Wumms und kitzelte die Zunge ordentlich. Die Kokosmilch und die Pestotröpfchen sorgten für weitere interessante Aromen.

Wir hatten also schon mit der Vorspeise einiges zu tun. Der Kellner bemerkte, dass wir langsame Esser sind. Deshalb schaute er an unserem Tisch vorbei, um zu fragen, ob wir denn sofort auch schon unsere Hauptspeise serviert bekommen wollen. Wir verneinten, weil ein genussvoller Abend anders aussieht. Daraufhin schob er den Hinweis nach, dass es später allerdings etwas dauern könne, weil zu jenem Moment etliche Tische ihre Bestellung abgaben und es sich in der Küche etwas ballte. Diese Achtungsnotiz fanden wir äußerst sympathisch. So etwas erfährt der Gast teils nicht einmal im hochpreisigen Gastronomiesegment.

Alles in allem dauerte es etwa 30 Minuten, bis wir unseren Hauptgang auf dem Tisch hatten. Eine ideale Zeitspanne. Kein Grund zur Sorge, aber eben sehr charmant, dass der Kellner darauf aufmerksam machte. Nun stand also das etwa 300 Gramm schwere Rumpsteak (28,50 Euro) vor meiner Begleitung und es war schön medium gebraten, aber an einigen Stellen doch etwas knatschig, was den Genuss etwas dämpfte. Das Ofengemüse stand in einem Kupferpfännchen auf dem Teller. Zum Tunken fürs Fleisch gab es ein Mandelkräuterpesto, das einwandfrei schmeckte. Ich entschied mich für ein Saltimbocca alla Romana (19,50 Euro), das auch auf riesigem Porzellan ankam. Die Schweinefiletmedaillons und Champignons in Weißweinsahnesoße lagen unter einer geschmacksintensiven Parmaschinkenhaube. Wirklich gelungen. Nur die Pommes frites auf der Karte waren einfach nur deplatziert, weshalb ich Reis dazu orderte. Die Umbestellung tauchte nicht auf der Rechnung auf, was abermals zeigte, wie im Elisa Gastfreundschaft aussieht.

Die Gerichte kommen allesamt sehr schön, teilweise schon fast filigran und elegant angerichtet auf unterschiedlichen Tellern aus der Küche. Es machte Freude, dem Servicepersonal zuzuschauen und das Essen zu inspizieren. Wann immer einer dieser mächtigen Burger aus der Küche getragen wurde, war uns klar, dass wir so einen das nächste Mal probieren werden müssen.

Das Elisa meint es gut bei den Portionen. Viele Gäste an den Nachbartischen ließen sich die Reste einpacken. Hungrig geht hier also niemand nach Hause. So genügte uns auch eine Dessertvariation (9,50 Euro) zu zweit. Auf der fast tischlangen Platte lag ein Tiramisu, dem Amaretto fehlte, eine Crème brûlée, die mich zu sehr an Vanillepudding erinnerte, ein knackiges Krokanteisparfait und eine kompakte Panna Cotta mit Himbeersoße.

Fazit: Wer gut gemachte mediterrane Küche genießen möchte, ist im Elisa richtig. Die Gerichte werden in einem stylischen Ambiente von freundlichem Personal serviert. Und der Clou: Die Preise sind fair.

Elisa, An der Reeperbahn 10, 28217 Bremen, Telefon: 0421 47878087, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 12 bis 14.30 und 17 bis 23 Uhr, Sonnabend von 17 bis 24 Uhr, Sonntag von 12 bis 22 Uhr, teilweise barrierefrei, Internet: www.elisa-bremen.de