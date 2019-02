Geschäftsführer Dusan Maksimovic hat einige edle Tröpfchen auf der Karte, die auch ihren Preis haben. (Christina Kuhaupt)

Meine Begleitung saß schon, als ich zehn Minuten später dazustieß. Das Wasser (San Pellegrino, 0,75 Liter für 6,50 Euro) wie auch das leicht warme und schmackhafte Prizzabrot standen bereits auf dem Tisch. Die Portion des luftig gebackenen, mit Kräutern bestreuten Brots und zwei Dips (Chili und Pesto) fanden sich mit 4,50 Euro auf der Rechnung wieder. Was in Ordnung war, obwohl ich ursprünglich davon ausging, dass es die Begrüßung des Hauses ist. Denn ein Amuse Gueule kam nicht, was ich bei einem gehobeneren Italiener wie dem Gallo Nero erwartet hätte. Zur Vorspeise füllte der Kellner den Teller mit den Brotdreiecken übrigens nochmal auf. Okay, ist ja schon gut, ich will nichts gesagt haben!

Der samtige, vollmundige Nero d’Avola (0,2 Liter für teure 9 Euro) beruhigte mich recht schnell. Er passte hervorragend zu meiner Vorspeise. Ich entschied mich für gratinierte Jakobsmuscheln (14,50 Euro). Drei an der Zahl, alle in der Muschel serviert und mit einer kräftigen Tomatensahnesoße sowie Käse, darüber träufelte der Koch ein feines Kräuterpesto. In die Flüssigkeit tunkte ich das Pizzabrot. Zu den Jakobsmuscheln gab es gegrillte und noch knackige Artischockenstückchen. Eine runde Sache.

Meine Begleitung bestellte Vitello Tonato (13,50 Euro). Das Kalbsfleisch war – so wie es sein muss – hauchdünn geschnitten. Eine cremige Tunfischpaste, von der es ruhig noch mehr hätte sein dürfen, komplettierte den Genuss. Die Sardellenfilets, die noch über dem Gericht verteilt lagen, gaben dem Ganzen einen schönen pikanten Schwung. Das gibt es nicht in jedem italienischen Restaurant zu diesem Gericht, aber das sollten sich manche merken.

Eine schöne Idee stellte auch die Hauptspeise meiner Begleitung dar: Rettangoloni al nero di sepia (schwarze Teigtaschen) gefüllt mit einer Krustentiercreme an einer Safransoße, in der Gamberetti lagen. Zusammen ergab es ein harmonisches, kraftvolles Gericht, von dem wir für 18,90 Euro gerne zwei, drei Teigtaschen mehr auf dem Teller gehabt hätten.

Das süße Finale

Auf meinem Teller befanden sich zwei Involtini (25,50 Euro), also Kalbsrouladen, die eine ordentliche Bresaola-Füllung besaßen. Der luftgetrocknete Schinken mit dem Salbei und dem feinen Fleisch schuf einen unwiderstehlichen Geschmack. So müssen Involtini sein. Dazu reichte der Koch Karotten und frischen Blattspinat. Das Gemüse hatte noch einen schönen Biss und war nicht totgekocht. Dadurch traten die Aromen prima hervor.

Das süße Finale läutete meine Begleitung mit der Composizione Gallo Nero (9 Euro) ein. Es gab also von allem etwas: eine sahnige Panna Cotta, ein luftig-leichtes Tiramisu, so dass mein Gegenüber nur genüsslich die Augen verdrehte, ein Windbeutel mit Sahne und Halbgefrorenes von drei Sorten Eis. Ich entschied mich für die große Portion des Halbgefrorenen (7,50 Euro). Mich begeisterte vor allem die grandiose Cassissoße, die Amarenakirsche und die Blaubeeren, die um das Cassata schwammen und gelegt waren. Herrlich.

Und als Absacker nach dem Zahlen gab es einen Ramazzotti aufs Haus. Was für ein entspannter Abend in einem gemütlichen Lokal, das sich in schummrig-schönem Kerzenschein und mit vielen, teils edlen Weinen dekoriert präsentierte.



Fazit: Hier soll es gehoben zugehen mit einigen, wenigen Gerichten auf der Karte, die aus der üblichen Pizza-Pasta-Mixtur herausragen. Das ist wohltuend. Komplettiert wird das Angebot mit einer üppigen, aber teuren Weinauswahl. Hinzu kommt die 1a-Lage direkt an der Schlachte.



Gallo Nero, Heimlicher Straße 1, 28195 Bremen, Telefon: 0421 9579958, Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend von 17.30 bis 0 Uhr, teils barrierefrei, keine Internetseite.