Mitarbeiterin Nina Kanellopoulou präsentiert Spezialitäten des Hauses. (Koch)

Beim Blick in die Karte wurde uns ganz anders. Die Preise! Das günstigste Steak kostet 35,50 Euro. Der Gast kann aber schnell auch 72,50 oder 110,50 Euro ausgeben. Das obere Ende der Skala markiert das Nebraska-Porterhouse-Steak für 129,50 Euro. Wohlgemerkt verstehen sich die Preise ohne Beilagen und Soßen. Die müssen extra dazu bestellt werden. Eine Portion Pommes frites (wenigstens inklusive Ketchup und Mayonnaise) kostet 5,50 Euro.

Wer zum Fleisch Kräuterbutter haben möchte, legt noch einmal 1,50 Euro auf den Tisch. Angesichts dieses Preisgefüges scheuten wir uns fast, überhaupt etwas aus der Karte auszuwählen. Denn, seien wir mal ehrlich, solche Preise für einzelne Gänge bilden selbst in hoch dekorierten (Sterne-)Restaurants die Ausnahme. Wir scherzten, ob das Fleisch wohl mit Blattgold überzogen ist. Ähnlich sah es bei den Getränken aus. Wir wollten zu dem edlen Fleisch gerne einen Rotwein trinken. Das 0,2-Liter-Glas gab es nicht unter zwölf Euro.

So entschieden wir uns gleich für eine Flasche: die eigene „The Grill“-Edition des Shiraz vom Weingut August Ziegler für 38 Euro, mit der wir sogar im Vergleich zum Glas sparten (so komisch das in diesem Zusammenhang klingen mag). Keine Frage, es handelte sich um ein feines Tröpfchen, das Kraft besaß, die aber beim Trinken schnell ihre Wucht verlor.

Als Appetitanreger erhielten wir ein krosses, noch lauwarmes Zwiebelbrot. Dazu gab es Butter und Meersalz. Kurze Zeit später brachte die Kellnerin meiner Begleitung ein Tom Yam Gung (12,50 Euro). Der thailändische Eintopf enthielt eine Riesengarnele, Thunfisch, Chili, Pilze, Lauch, Tomate und Koriander. Der Sud der Suppe versprühte das typisch säuerliche Aroma und die geballte Ladung Gewürze. Lecker. Ich entschied mich für die Crèmesuppe vom Butternutkürbis (11,50 Euro), die in elegantem, wuchtigem Porzellan daherkam. In der Mitte des tiefen Tellers lag eine zartschmelzende Ziegenkäsepraline für weitere Geschmacksnuancen und Schaumigkeit.

Von der Aktionskarte wählte meine Begleitung das 200 Gramm schwere (oder leichte) australische Flanksteak, zu dem zum Preis von 35,50 Euro bereits Bohnen und Pommes frites serviert wurden – also fast schon ein Schnäppchen. Leider kam das medium bestellte Fleisch zu durch an den Tisch. Für ein Restaurant, das sich auf Fleisch und deren Zubereitung spezialisiert hat, hätten wir da Vorzügliches, Exzellentes, absolut Erstklassiges erwartet – gerade auch bei den hochpreisigen Kalkulationen.

Verdutzt schaute ich auf mein Thunfischfilet (33,50 Euro). Die Kellnerin fragte, ob es noch ziemlich roh sein dürfe, so wie es serviert wird und am besten schmeckt. Natürlich bejahte ich diese Frage. Doch als ich das Stück anschnitt, vermisste ich nahezu ungegartes Fischfleisch, das nur wenige Millimeter um den Rand angebraten oder gegrillt ist. Es war deutlich länger auf der Kochstelle, aber zum Glück nicht zu lange, sodass das feste Fleisch etwa trocken geworden wäre. Dazu reichte der Koch knackiges Gemüse in einer sanften, geschmeidigen roten Kokos-Curry-Soße sowie Basmatireis.

Den Abschluss bei meiner Begleitung bildete eine Crème Brûlée (9,50 Euro). Zur sahnigen Vanille-Crème mit Zuckerdeckel gesellte sich ein Schälchen mit marinierten Beeren. Ich wählte den New-York-Cheesecake (11,50 Euro), der auf einem tollen knusprigen Keksboden thronte. Auf dem länglichen Teller lagen noch ein kräftig schokoladiges Sorbet, eine schmackhafte Zimtpflaume und eine Knusper-Hippe.

Fazit: Alles in allem servierte uns die Crew im „The Grill“ leckeres Essen auf schönem Porzellan. Der Service kümmerte sich hervorragend um uns. Allein das Entkorken und Probieren des Weins ging formvollendet über die Bühne, was in etlichen Lokalen nur selten der Fall ist. Aber, sorry, die Preise sind jenseits von Gut und Böse. Da gibt es in Bremen und umzu Restaurants mit ähnlicher Leistung und mit deutlich humaneren Rechengefügen.

The Grill, In der Vahr 64, 28329 Bremen, Telefon: 0421 87825640, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, Sonntag und Feiertag jeweils von 12 bis 14.30 Uhr und ab 18 Uhr, Sonnabend ab 18 Uhr, teilweise barrierefrei, Internet: www.the-grill-bremen.de

Mit dieser Folge endet die Kolumne „Amuse Gueule“, in der wir seit 1. März 2018 Restaurants in Bremen und umzu vorgestellt haben. Alle Ausgaben können Sie unter www.weser-kurier.de/amuse-gueule nachlesen. Ab Januar geht es mit einem neuen Format weiter.