Ein Stück Österreich mitten in Bremen

Das Restaurant Servus im Beisl in der Langenstraße bietet herzhafte österreichische Gerichte. (Frank Thomas Koch)

Täglich laufen Hunderte Menschen am Kontorhaus in der Langenstraße vorbei, aber nur wenige registrieren, dass dort ein österreichisches Lokal ansässig ist. Ein Beisl eben. Also ein Wirtshaus, ein Gasthaus. Manche würden das Wort auch mit Kneipe oder gar Spelunke übersetzen, was allerdings für das Servus im Beisl, wie es sich offiziell nennt, sehr ungerecht wäre.

Der Gast findet hier kein heruntergekommenes Restaurant vor. Vielmehr nimmt er in einem großen Weinladen an Bistrotischen und Barhockern Platz, schaut sich erst einmal um, staunt, wie die Regale mit Flaschen und guten Tropfen bis unter die Decke reichen. In einer Ecke des kleinen Raums steht ein Tresen, hinter dem alles zu passieren scheint – vom Ausschank bis zur Zubereitung der wenigen, aber sehr leckeren Speisen.

Die Kellnerin umsorgt die Gäste etwas scheu, aber höflich und zuvorkommend. Generell herrscht im Beisl eine gemütliche, lockere Stimmung. Österreichisch eben. In unserem Nachbarland weiß man, wie man Gäste bewirtet, sie umschmeichelt und ihnen ein Wohlgefühl gibt. Und weil die Österreicher obendrein noch gute Weine produzieren, war schnell klar, dass wir den Blauen Zweigelt (0,2 Liter für 6,50 Euro) nehmen. Es handelte sich um einen tiefroten, gehaltvollen, fruchtigen Roten, der uns begeisterte.

Dazu bestellten wir zur Eröffnung des Abends hauchdünnes, aromatisch gereiftes Bündnerfleisch (12,50 Euro), das der Chef frisch an einer großen Schneidemaschine zubereitete. Die Platte stellten wir in die Mitte des Tisches und knabberten dazu das krosse, noch lauwarme Brot, das einen exzellenten Geschmack durch Gewürze erhielt. Es ähnelte vom Aroma Vinschgauer Brötchen. Es war eine Wohltat im Vergleich zu den oft laschen, labbrigen Broten, die es zu kaufen gibt oder Gäste in Restaurants serviert bekommen.

Die Auswahl an Hauptspeisen fanden wir auf einem Klemmbrett und zwei weiteren DIN-A4-Seiten, die uns die Kellnerin hinlegte – allesamt handgeschrieben. Die Gerichte sind herzhaft, zünftig und machten uns schon beim Lesen Appetit. Meine Begleitung entschied sich für das gelungene Oberpinzgauer Kalbsrahmgulasch mit leckerem Maronen-Paprika-Rahm (14,80 Euro). Ich ließ mir Wild munden, das in einem Steinpilzfond (16,80 Euro) daherkam. Für eine gewisse Süße sorgten die Feigenspalten. Zu beiden Gerichten servierte der Koch einen lockeren, cremigen Sellerie-Kartoffelstampf, der eine feine Butternote besaß.

Da die Hauptgerichte nicht zu üppig bemessen waren, gönnten wir uns zusammen noch einen Nachtisch: ein beispielhafter hausgebackener Kaiserschmarrn (12,50 Euro), ebenfalls mit frischer Butter gemacht, was man deutlich schmeckte und uns in Verzückung versetzte. Über die in der Pfanne gezupften Stücke verteilte der Küchenchef Pflaumen, die schön in Zimt gebadet hatten.

Sicher ist das Beisl eher eine Weinstube, in der angeregte Unterhaltung und ein gemütliches Beisammensein bei einem Glas Wein im Vordergrund stehen. Aber die wenigen Gerichte auf der regelmäßig wechselnden Karte sollte man probiert haben, ansonsten entgeht einem ein Stück österreichisches Lebensgefühl und -freude.

Fazit:

Servus im Beisl, Langenstraße 2-4, 28195 Bremen, Telefon: 04 21 / 25 85 39 06, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonnabend von 12 bis 20 Uhr, teilweise barrierefrei, kein Internetauftritt.