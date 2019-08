Beim Little Butcher handelt sich eher um die robuste (Bier-)Eckkneipe mit entsprechendem Mobiliar und kernigem Service. (Christina Kuhaupt)

Ein schlichtes „Hi“, mehr gab es zur Begrüßung von der Kellnerin nicht. Von Aufmerksamkeit konnte kaum die Rede sein. Wir wussten nicht einmal, ob sie uns denn als neue Gäste wahrnahm. Denn wir warteten erst einmal, bis sie ihr Tablet weggetragen, einiges hinter dem Tresen erledigt, Getränke gezapft und Geschirr abgespült hatte. Drei, vier Minuten vergingen.

Wir dachten schon, man wolle uns als Gäste gar nicht haben. Dann schlug sie den Weg zu den Tischen vor dem Lokal ein. Wieder hatte sie nur wenige Sekunden für uns. Wieder widmete sie sich nur im Vorbeigehen ihren neuen Gästen, indem sie die beiden Speisekarten auf unseren Tisch fallen ließ. Das war’s. Nun konnten wir blättern. Der erste Eindruck: Wir fühlten uns nicht willkommen, sondern eher als Last. Gäste – und die musste man nun auch noch bedienen. Uff!

Der Blick in die Karte verriet, was die kernige, knackige, knappe, kurze Willkommenskultur schon andeutete: Hier ist man eher richtig, wenn man schnell nur etwas trinken möchte. Die Auswahl an Bieren ist respektabel. Von einem Baltik-Lager über ein Atlantik-Ale oder einem Hanse-Porter bis zu einem Nordik-Porter findet der Liebhaber des Gerstensaftes einige Posten aufgeführt, die er in manch anderem Lokal zwischen dem üblichen Programm nie finden würde. Dazu gibt die Karte ausführliche Beschreibungen zu den einzelnen Getränken. Da kann die Wahl schon schwerfallen.

Meine Begleitung wählte ein Bernstein-Weizen (0,3 Liter für 3 Euro), das naturtrüb war und eine fruchtige Note im Abgang besaß. Ich entschied mich für ein Nordik-Porter (0,33 Liter für 6,80 Euro). Das dunkle, fast schwarze Eisbock-Bier hatte mächtig Schmackes, war beinahe dickflüssig und schmolz auf der Zunge wie ein Karamellbonbon. Ein Erlebnis.

Was hielt die Karte für den Gaumen bereit? Nicht viel. Der Internetauftritt vermittelte den Eindruck, es könnte sich beim Little Butcher um ein gutes Burger- und Steakrestaurant handeln. Dieses Bild war schnell zerstört, weil das Lokal im Innern nichts vom inzwischen üblichen Schick der Burgerhäuser hat. Es handelt sich eher um die robuste (Bier-)Eckkneipe mit entsprechendem Mobiliar. Wer ausgiebig mit Vor-, Haupt- und Nachspeise essen gehen möchte, ist im Little Butcher komplett falsch. Allein deshalb, weil es keine Vor- und Nachspeisen gibt. Das Angebot beschränkt sich auf sieben Burgergerichte, Rump- und Hüftsteak, Currywurst und Salat.

Also wollten wir wenigstens ein Burger- und ein Steakgericht probieren, um ein möglichst gutes Bild von der Leistung der Küche zu bekommen. Doch beim Bestellen, wurde zumindest ich gleich einmal von der Kellnerin gestoppt. Steakgerichte seien momentan gar nicht möglich, da in der Küche eine neue Kollegin arbeite, die Steaks „noch nicht kann“. Das sagt alles. Immerhin ist das Geheimnis eines guten Steaks fast nur die exzellente Qualität des Fleisches, ein bisschen Würze und der richtige Garpunkt. Der muss allerdings sitzen. Alles in allem handelt es sich um keine geheime Wissenschaft. Aber dann wohl doch zu viel für die Hilfskraft in der Küche.

Wir konzentrierten uns auf die Burgergerichte, die der neuen Kollegin in der Küche wohl weniger Mühe machten. Weil die – laut Karte – selbst gemachten Brötchen fertig vorliegen und nur weiterverarbeitet werden müssen? Weil die – laut Karte – selbst gemachten Fleischpaddys ebenfalls fertig vorliegen und nur noch warm gemacht werden müssen? Meine Begleitung bestellte den Butchers Steakhouse-Burger (10,50 Euro), auf dem neben Rinderhack auch ein gewürfeltes Steak (!) lag. Woher das nun kam und wer das nun briet, weil die neue Kollegin ja noch keine Steaks konnte, blieb uns ein Rätsel.

Dazu orderte mein Gegenüber noch krosse, schmackhafte Süßkartoffelpommes (4 Euro) und eine Butcher-Soße (1,50 Euro), die sehr, sehr mächtig nach Mayonnaise schmeckte. Nachdem ich von meinem ursprünglichen Plan, ein Rumpsteak zu essen, abrücken musste, wechselte ich in aller Eile zum Worker-Burger (8,50 Euro), der mit Rindfleisch, Emmentaler, Zwiebeln, Bacon und einem Spiegelei üppig belegt war. Dazu wollte ich ganz normale Fritten (3 Euro), die krosser hätten sein dürfen, und eine BBQ-Soße (1,50 Euro), die ich mir deutlich rauchiger gewünscht hätte.

Fazit: Die Burger hatten wir in etlichen Restaurants schon ansprechender präsentiert bekommen als im Little Butcher und das Fleisch war in einigen Häusern um einiges saftiger, vollmundiger. Der ruppige Service, sofern er überhaupt stattfindet, ist äußerst gewöhnungsbedürftig, ja teils abschreckend. Alles in allem: Das Little Butcher, das übersetzt eigentlich der kleine Metzger heißt, hat damit kaum etwas zu tun, weil der Gast, der nur etwas (vorrangig Bier) trinken möchte, am besten bedient ist. Wir waren nach rund einer Stunde wieder aus dem Lokal. So schnell ging’s noch nie. Schade, denn auch ein Bier-, Burger- und Steakrestaurant kann mit einem genialen Konzept etwas richtig Feines mit einer immensen, variantenreichen Auswahl sein. Doch bis dahin ist es im Little Butcher noch ein langer Weg.

Weitere Informationen

Little Butcher, Hemmstraße 99, 28215 Bremen, Telefon: 0421/37844150, Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag ab 18 Uhr, Freitag bis Sonntag ab 17 Uhr, Küche jeweils bis 22.30 Uhr, nicht barrierefrei, Internet: www.littlebutcher.de