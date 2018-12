Geschäftsführerin Juliane Brüning und Koch Kay Masan präsentieren den Hauptgang des Vier-Gänge-Menüs: rosa gebratener Hirschrücken. (Jonas Kako)

Vielleicht ist man in der Adventszeit besonders empfänglich für Romantik. Als wir nach einer längeren Fahrt durch den dunklen Wald rund um Bruchhausen-Vilsen an einem festlich und mit vielen Lichtern geschmückten Haus ankamen, ging uns das Herz auf. Wir fuhren vorbei an der Klostermühle, die ebenfalls zum Forsthaus Heiligenberg gehört und gehobene rustikale Küche bietet.

Der kleine, enge Weg führte uns weiter zum Haupthaus, wo sich das hauseigene Spezialitätenrestaurant befindet. Der besondere Charme der Häuser rührt von der Lage auf dem Gelände einer Befestigungsanlage aus dem zehnten Jahrhundert. Schon allein das macht sich richtig gut. Im Innern des jahrhundertealten Hauses liegen Balken frei, die Decken sind bis unters Dach ausgebaut, der Innenausstatter arbeitete mit viel Holz, dunklen, warmen Tönen, weshalb die Räume heimelig wirken.

Aber nicht nur deshalb lohnte sich die rund 40-minütige Fahrt von Bremen ins niedersächsische Umland. Den Tisch hatten die Servicekräfte mit silbernen Platztellern, steif gestärkten weißen Stoffservietten und einer kleinen Auswahl an Besteck und Gläser hergerichtet.

Die Begrüßung durch die Küche überwältigte uns. In einem Gläschen befand sich eine kräftig gewürzte Ziegenkäsecreme mit einer kleinen Crissinistange, einem Chip und knusprigen Maisstreuseln. Das regte wirklich unseren Appetit an, den wir mit einer Brotauswahl im Silberkorb, Kräutercreme, Rote-Bete-Meersalz und Oliven etwas zügeln konnten, bis die Vorspeise kam.

Nach diesen herzhaften Appetithappen fiel die Gänseconcommé (8,50 Euro) von der Würze etwas ab. Als meine Begleitung allerdings die gebackene Rillettekugel von der Gans zerstach, entfaltete sie einen tollen Geschmack, der die ganze Brühe durchzog. Ich entschied mich für das Vier-Gänge-Menü (67,50 Euro) mit den korrespondierenden Weinen (21,50 Euro).

Für mich ging es mit einer guten Portion Beef Tatar los, die der Koch auf einem großen runden Teller in der Mitte platzierte und mit Rote Bete, Sauerrahm und Wachtelei verzierte. Rundherum befanden sich kleine Kleckse einer Rote-Bete- und Rahmjus. Erst in seiner Gesamtheit entwickelte das Gericht eine geschmackliche Wucht. Dazu lieferte der Kellner einen fruchtigen Rosé namens Pink von Karl Pfaffmann aus der Pfalz.

Die zweite Vorspeise knüpfte wieder ans Amuse Gueule an. Sie war pikant und einfach ein Geschmacksknospenkitzler. Am Parmesanschaum mit Ochsenschwanz-Raviolo gab es nichts auszusetzen. Ihn musste man einfach nur genießen. Abgerundet wurde das mit einem blumig-zarten Weißburgunder des Weinguts Zähringer aus Südbaden.

Als äußerst mächtig erwies sich die trocken geratene Brust und die butterweiche Keule von der Oldenburger Gans meiner Begleitung. Wirklich ein Gericht zum Sattessen, was den stolzen Preis von 31,50 Euro rechtfertigte. Ebenfalls fanden sich auf dem Teller noch knackiger Rosenkohl, ein genial gewürzter und fast schaumig gebratener Apfel sowie Kartoffelklöße und Beifußsoße.

In einer Extraschale lieferte der Kellner eine ordentliche Portion Rotkohl, die allerdings enttäuschte, weil sie wenig geschmeidig, zu wenig sämig war. Zudem fehlten uns (weihnachtliche) Gewürze, die einen Rotkohl erst in geschmackliche Höhen heben. Überdies hätte der Rotkohl noch ein bisschen im Topf vor sich hin köcheln dürfen, um weicher zu werden. Der Cabernet Sauvignon La Forge, den der Kellner dazu empfahl, passte mit seiner Schwere und den Beeren- sowie Schokonoten exzellent.

Mein Hauptgang komplettierte ein stimmiges Menü: Dem Koch gelang der rosa gebratene Hirschrücken auf den Punkt. Das Messer glitt ohne Mühe durch das feine Fleisch, das mit einem opulenten Kräutergeschmack aufwartete. Dazu lagen frittierte Kräuter als Ring ums Gericht. Die Schwarzwurzeln sorgten ebenfalls für Würze. In der Mitte platzierte der Koch eine Serviettenknödelschnitte, für die allerdings viel zu wenig der schmackhaften Kaffeejus vorhanden war. Als korrespondierenden Wein zum dritten Gang schenkte der Kellner einen tiefroten, voluminösen Barbera d’Asti ein.

Zum Dessert hatte ich die Wahl zwischen Banansensplit und einer Käseauswahl. Nachdem ich mich für die herzhafte Variante mit dem Käse entschied, nahm meine Begleitung den cremigen und mal ganz frei interpretierten Bananensplit mit Spekulatius-Crumble (9,50 Euro). Zu meinen ausgesuchten Käsen aus der Region stellte der Koch fünf Schälchen mit Konfitüren, gebrannten Mandeln und Nüssen. Ein Früchtebrot rundete das Angebot ab. Im Glas befand sich ein fast schwarzer, fruchtiger, komplexer Dessertwein aus Spanien: Thor, Le chien.



Fazit: Die rund 40-minütige Fahrt nach Bruchhausen-Vilsen ins Forsthaus Heiligenberg lohnt sich in jeglicher Hinsicht. Hier gibt es sehr gute Küche mit teils frischen, kreativen Ansätzen. Von Wein versteht das Personal etwas und wählt mit glücklichem Händchen den passenden Begleiter.



Forsthaus Heiligenberg, Heiligenberg 3, 27305 Bruchhausen-Vilsen, Telefon: 04252 93200, Küchen-Öffnungszeiten: fürs Mittagessen von Montag bis Sonntag von 11.30 bis 14.30 Uhr und fürs Abendessen von Montag bis Sonnabend von 17.30 bis 21.30 Uhr, barrierefrei, Internet: www.bruening-hotels.de