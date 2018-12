Serviceleiterin Christine Klute gibt den Gästen das Gefühl, umsorgt zu sein. (Koch)

Natürlich liegt es an der Adventszeit, dass das Haus den Charme einer Almhütte versprüht. Schon am Eingang loderte eine offene Flamme, daneben Sitzgelegenheiten mit Decken für die Raucher und durch die Fenster des großen Backsteinbaus schimmerten im warmen Gelb-Orange-Ton die Kerzen und die indirekte Beleuchtung, die nach einem Konzept installiert wurden, das alles heimelig und kuschelig erscheinen lässt. Was mit dem alten Stellwärterhäuschen an der Rockwinkeler Heerstraße im vergangenen Jahr passiert ist, darf zurecht als sensationell bezeichnet werden.

Früher war hier der Stellwärter beziehungsweise der Flaggenmann (auf Englisch: Flagman, daher der Name des Restaurants) verantwortlich für das Setzen der Weichen und Signale und die damit verbundene Befeuerung. Heute passiert all das vollautomatisch. So konnte das Häuschen zu einem Lokal umfunktioniert werden. Im Innern dominieren dunkle, schwere Hölzer und robustes, rustikales Mobiliar, das schön inszeniert in den Räumen steht und so einen städtischen Schick ausstrahlt. Die Wände sind nicht verputzt und der pure Ziegelstein verleiht eine gewisse Wildheit.

Gar nicht rau, sondern über alle Maßen freundlich, aufmerksam, ja liebevoll kümmerte sich Serviceleiterin Christine Klute vom ersten Momentan an um uns. Sie schuf eine Atmosphäre, als würde sie ihre Gäste in ihren eigenen vier Wänden empfangen und würde sie ihnen einen Rundum-sorglos-Service angedeihen lassen wollen. Ruckzuck stand eine Flasche Mineralwasser auf dem Tisch, fix brachte sie die Speisekarte und nahm die Bestellung auf – und das, obwohl das Restaurant gut gefüllt war. Trotz einer Menge Arbeit wirkte sie ruhig und ausgeglichen. Sie nahm sich Zeit für Beratung und einen kleinen Plausch. Klasse!

Als Amuse Gueule servierte Klute eine Muschelnudel, gefüllt mit einer Kräutercreme und einem kleinen Salatblatt, das dem Ganzen eine schöne Säure verlieh. Der Appetitanreger kam passend zur Form der Nudel in einem Muschelschälchen. Mit Gänseklein und Gänseschmalz auf Pumpernickel und Pastinakenpüree (8,50 Euro) startete meine Begleitung in den Abend. Die Kombination aus warmen und kalten Vorspeisen von der Gans fanden wir eine tolle Idee. Und nur nebenbei: Das Gänseklein war zart, fein und geschmacksintensiv. Meine Gänseconsommé (9,50 Euro) glich einer herrlich würzigen Essenz, verfeinert mit Gemüsewürfeln. Die Ravioli von der Gans brachten einen kraftvollen Schub in den Sud.

Edle Präsentation aus Steingut

Passend zum Konzept des Lokals präsentierte der Koch sämtliche Gerichte auf Steingut, das durch seine Formen und Verzierungen aber edel wirkte. Die Gänsekeule (21 Euro) meiner Begleitung lag auf einem Oval. Das confierte Fleisch fiel ohne großes Zutun fast so vom Knochen. Klar, dass es weich auf der Zunge zerging. Die dennoch knusprig gebratene Haut sorgte wie die tiefdunkle Jus für die nötige Würze.

Als schmackhaft erwiesen sich auch die in Maronenbutter geschwenkten Kartoffelklöße. Mein knusprig gebratener Lachs (21,20 Euro) kam exakt so an den Tisch, wie Christine Klut ihn zuvor am Tisch bei mir abfragte: glasig. Und glasig bedeutete glasig. Perfekt! Das gekräuterte Kartoffelpüree sorgte neben dem Eigengeschmack des Fleischs für ein rundes Aroma. Der Weißweinschaum blieb mir zusammen mit dem Buttergemüse zu zaghaft im Hintergrund.

Ein trockener, sanfter Cabernet Sauvignon (0,2 Liter für 6,30 Euro) begleitete die Essen. Durch sein Cassis-Aroma war er der ideale Partner für die Gans. Mit seiner leichten roten Traube übertünchte er auch den Fisch nicht.

Diesen gelungenen Abend schloss mein Gegenüber mit einer Vanille-Creme-Brûlée (11,90 Euro), die wir seit langem nicht mehr mit einer derartig knackigen Zuckerhaube erhielten. Daneben drapierte der Koch eine Variation vom Apfel, natürlich auch mit einem Hauch Zimt, und ein Vanilleeis, das wir aber enttäuschend empfanden, da zu wenig cremig, zu wenig sahnig. Dafür zu kristallig. Mein Panna Cotta (8,90 Euro) gehörte eher in die Kategorie durchschnittlich.

Was es aber in die Höhe hob war der feine Karamell-Tonkabohnen-Guss. Der Pflaumen-Crêpe hätte mehr Füllung vertragen. Das geschmeidige Pflaumenkompott und winterlich gewürzte Eis waren in Ordnung. Es war zu den Vorspeisen und Hauptgerichten jedoch ein deutliches Gefälle zu erkennen. Desserts scheinen nicht so die Stärke des Hauses zu sein, obwohl sie von den Titeln der Karte einiges erwarten lassen.

Fazit: Am Ende der Rockwinkeler Heerstraße entstand mit dem Flagman ein kleines Schmuckkästchen. Das Personal zeigt sich warmherzig, und das Essen überrascht auf einem gehobenen Niveau.

Weitere Informationen:

Flagman, Rockwinkeler Heerstraße 42, 28355 Bremen, Telefon: 04 21 / 24 40 33 37, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonnabend ab 17.30 Uhr, Sonntag ab 17 Uhr, Küchenzeiten: Dienstag bis Sonnabend von 17.30 bis 22 Uhr und sonntags von 17 bis 21 Uhr.