Küchenchefin Christina Bolt sorgt für Gaumenfreuden. (Frank Thomas Koch)

Selten gab uns eine Speisekarte so detailliert Informationen darüber, wo welche Zutat herkommt oder wo sie der Koch kaufte, bevor sie im Topf landete. Vom Fisch über das Fleisch bis hin zum Reis, dem Olivenöl und den Eiern führt das Wels alles auf und gibt sich transparent.

Dass das Haus mit dem Bio- und Genussland-Bremen/Niedersachsen-Siegel wirbt, ist also nicht nur ein netter Gag, sondern gelebter Alltag. Das ist ein Statement: Wir sind Bremen und umzu!

Und das Haus ist noch etwas anderes. Wer sich schon immer fragte, wo die ohnehin weniger gewordenen Auszubildenden in der Hotel- und Gastronomiebranche arbeiten, sollte einmal einen Abend in diesem Restaurant verbringen.

Mal vom Oberkellner abgesehen, wähnten wir uns in einem Azubi-Betrieb, weil uns das Servicepersonal dermaßen jung erschien, wie wir es selten erleben. Die Brigade ging voller Elan, freundlich und zuvorkommend ans Werk. Es gibt ihn also noch, den Nachwuchs, der Freude am Dienst am Gast besitzt.

Recht fix stand der Gruß aus der Küche auf dem Tisch. Dabei handelte es sich um eine viel zu kleine Portion Lachstatar, weil es so frisch und geschmeidig war, dass es sich viel zu schnell wegschnabulierte. Der Apfelchip dazu gab noch einen interessanten fruchtigen Kick.

Nachdem auf der Karte extra das Olivenöl von einem Betrieb aus Wilstedt aufgeführt wird, hätten wir es gerne probiert. Doch es fand nicht den Weg an unseren Tisch. Auch ein paar krosse Scheiben Baguette bekamen wir erst zu unseren Vorspeisen gereicht.

Meine Begleitung wählte die Schaumsuppe von heimischen Kartoffeln (7,10 Euro), die die Küche allerdings überhaupt nicht schaumig aufgeschlagen präsentierte, was beim Etikett „Schaumsuppe“ zwingend erforderlich ist.

Grundsätzlich war sie für eine Kartoffelsuppe zu wenig sämig, zu wenig cremig und leider auch zu geschmacksarm. Vermutlich sollte die gebratene Schwarzwurst die Würze bringen. Tat sie aber nicht. Lediglich die Apfelspalten riefen eine leichte Süße ab, was uns aber zu wenig war für eine Schaumsuppe, die einem schon vom Namen her eine Erwartung des großen Volumens und üppigen Aromas im Mund liefert.

Gelungener war mein gebackener Ziegenkäse mit Stadtwaldhonig (14,50 Euro), der wie das Birnenchutney dem Herzhaften eine angenehme Süße entgegensetzte. Die gebratenen Kürbiskerne sorgten für die Nussnote. Allerdings wünschte ich mir eine stärkere Positionierung des Kochs bei der Marinade der Blattsalate. Diese schmeckte ich kaum heraus.

Da gab es also noch Steigerungspotenzial. Mit der Oldenburger Entenbrust (20,80 Euro) meiner Begleitung gelang der Sprung aufs nächst höhere Niveau. Das Fleisch besaß einen wunderschönen rosa Kern und war dementsprechend zart und die Cassis-Orangensoße geriet dem Koch schön dicht.

Wir fragten uns, warum auf der Karte ein buntes Couscous stand, weil es schlichtweg nicht bunt war. Es war einfach ein Couscous von Bio-Hartweizengries, das aber schön geschmeidig und buttrig. So muss es sein. Mein weiches Gulasch vom Damwild (20,90 Euro) lag in einer satten, dunklen Soße mit Backpflaumen.

Die Spätzle schienen tatsächlich vom Brett geschabt worden zu sein. Das stimmt einen Schwaben schon einmal versöhnlich. Die violette Farbe erhielten die Spätzle durch Rote Bete. Das stellte allerdings nur eine überflüssige Spielerei dar und trug nichts zum Geschmack bei, den schon die tolle Soße lieferte.

Zum Hauptgang trank meine Begleitung ein Glas Trollinger Lemberger (5,60 Euro), der mit seiner Restsüße die Ente unterstützte. Ich entschied mich für einen südafrikanischen Meifort (6,90 Euro), der würzig und holzig die Zunge hinunterglitt.

Das Rahmeis von Zitrone und Thymian erfrischte meine Begleitung zum Schluss noch einmal richtig und rundete den Abend ab. Dazu reichte die Küche ein noch lauwarmes weißes Schokoladenküchlein (10,30 Euro), das am Boden allerdings recht speckig geraten war, aber dennoch sehr gut schmeckte.

Für mich gab es die Mascarpone-Panna-Cotta (10,80 Euro), die zartschmelzend und kräftig sahnig auf der Zunge zerging. Als pfiffige Beigabe empfand ich das Basilikumpesto, das für manchen Gast sicher gewagt sein mag. Aber es gab der Panna Cotta noch einmal eine ganz andere geschmackliche Richtung. Wer lieber auf dem süßen Weg bleiben mag, für den lag eine Portion Mango-Granatapfelragout auf dem Teller.

Fazit: Wer es etwas leichter mag, wird in der gut sortierten Fischkarte fündig. Dazu bietet das Haus eine gut zusammengestellte und große Weinkarte.

Weitere Informationen

Restaurant Wels, Parkallee 299, 28213 Bremen, Telefon: 0421 2202666, Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend 18 bis 23 Uhr, rollstuhlgerecht, Internet: www.hotel-munte.de