Im Schatten der Dorfkirche leuchtete nur ein Gebäude hell: das Haus Berkelmann, in dem ordentlich etwas los war. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass es in so einem Lokal gut sein muss. Das Restaurant ist in mehrere Zimmer unterteilt, die allesamt hohe Decken, frei gelegte Balken und einen Schick vergangener Jahrhunderte besitzen. Kurzum: Gemütlich geht es hier zu. Anfänglich dachten wir auch, dass ein vorzüglicher Service das Gefühl noch unterstützt, weil wir äußerst freundlich und galant zum Tisch begleitet wurden, uns die Karte flugs gereicht wurde. Doch das ließ nach.

Wir bestellten, die Kellnerin nahm alles auf, notierte sich eifrig Getränke, Vorspeise und Hauptgerichte. Es kamen keine Nachfragen. Das schien also geklappt zu haben. Als kurze Zeit später eine Kollegin an den Tisch kam und noch einmal nachhakte, was wir denn nun genau geordert hätten, waren wir etwas verdutzt. Und es sollte nicht der einzige Kritikpunkt am Service bleiben.

Als Gruß aus der Küche landete ein herrlich kraftvolles Gänseschmalz mit feinen Grieben auf unserem Tisch. Dazu ein Brotkorb mit zu wenig Inhalt. Denn wir hätten gerne noch mehr von diesem Schmalz mit ein paar Scheiben Brot genossen – vor allem mit dem dunklen, krossen Körnerbaguette, das um Längen besser passte, als das übliche, leider fast in keinem Restaurant knackige Weißbrot.

Die Kürbis-Ingwersuppe (7,20 Euro) sah wild im tiefen Teller aus. Der Koch sprühte das steirische Kürbiskernöl mit Schwung über die Suppe, die leider nicht ganz so cremig und geschmackvoll war, wie man das inzwischen gewohnt ist, weil sie nahezu auf jeder zweiten Speisekarte auftaucht. Lediglich die kross gerösteten Kürbiskerne sorgten für Pep. Ich entschied mich für den überbackenen Ziegenfrischkäse, der schön herzhaft schmeckte. Mit dem Feigensenf und dem nachgelieferten Körnerbaguette kam er vollends zur Geltung. Dazu gab es allerdings nur ein äußerst kleines Salatbouquet. Ingesamt fand ich deshalb 14,20 Euro zu hoch angesetzt.

Ein Fauxpas, den kein Schwabe verzeiht

Die Wildschweinkeule (23,80 Euro) meiner Begleitung bekam der Koch weich hin und er sorgte dafür, dass der typische Eigengeschmack des Fleischs nicht verlorenging. Leider simmerten in der Soße nicht von Anfang an die Pflaumen und Aprikosen, die auf dem Teller lagen, mit. So besaß sie einfach nicht den süßlichen Geschmack, den diese Früchte abgeben und der wunderbar zum Fleisch gepasst hätte. Es handelte sich um eine normale Bratensoße, die das Steckrüben-Kartoffelpüree mit Würze unterstützte. Der Rosenkohl besaß einen schönen Biss. Prima!

Das Fleisch meines Ragouts von der Rehkeule (22,40 Euro) hätte zarter sein dürfen. Was mir gar nicht gefiel, waren die doch tatsächlich hausgemachten Spätzle, die der Koch nach dem Sieden in heißem Wasser in der Pfanne anbriet und damit ruinierte. Dadurch trockneten sie völlig aus. Ein Fauxpas, den kein Schwabe verzeiht. Auch die schön reduzierte dunkle Soße glich das Kaugummiartige der Spätzle nicht mehr aus. Zu unseren beiden Wildgerichten passte der wuchtige, chilenische Cabernet Sauvignon (0,2 Liter für 6,20 Euro) ideal.

So, und dann saßen wir – und saßen und saßen. Es schaute kaum mehr ein Kellner an unserem Tisch vorbei. Erst dauerte es, bis die Teller abgeräumt wurden. Dann verging zu viel Zeit, bis wir nach einem Dessert gefragt wurden. Meine Begleitung stand auf und fragte, ob wir denn noch einmal einen Blick in die Karte werfen könnten. Mein Gegenüber bestellte das Mousse (6,50 Euro), das unglaublich locker und fein schokoladig schmeckte. Ich entschied mich für Panna Cotta mit Apfel-Feigenkompott (7,50 Euro). Der Kellner kam allerdings mit einer Créme brulée an den Tisch. Wieder wurde also die Bestellung falsch aufgenommen. Der Kellner entschuldigte sich im Namen seiner Kollegin und brachte wenig später meinen eigentlichen Nachtisch, der gut gelungen war und im Vergleich zu den anderen Gängen schön verziert auf dem Teller landete.

Nach dem Essen leerte sich das Restaurant. Nur noch am Nebentisch und in einem anderen Zimmer saßen Gäste. Der Aufwand für das Servicepersonal hielt sich also in Grenzen. Dennoch warteten wir wieder lange, bis wir die Rechnung abrufen konnten.

Fazit: In diesem Ambiente lässt sich der Gast gerne kommod nieder. Allerdings sollte das heimelige Gefühl durch einen aufmerksameren Service unterstützt werden. In der Küche ist an der ein oder anderen Stelle noch Luft nach oben. Generell steht Rustikales und Deftiges auf der Karte, das mit Saisonalem und Wild-Spezialitäten ergänzt wird.

Haus Berkelmann, Zum Dieker Ort 13, 28870 Ottersberg – Ortsteil Fischerhude, Telefon: 04293/344, Öffnungszeiten: Montag und Dienstag von 12 bis 22 Uhr, Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 22 Uhr, teilweise barrierefrei, Internet: www.haus-berkelmann.de