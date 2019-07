Daniele Firi ist im Bellavista der Chef in der Küche. (Frank Thomas Koch)

Es war heiß, sehr heiß, als wir das Bellavista besuchten. Deshalb empfanden wir die 30-minütige Wartezeit, bis dann endlich die Flasche Wasser (0,75 Liter für akzeptable 4,50 Euro) auf unserem Tisch stand, doppelt so unerträglich. Es vergingen noch einmal fünf Minuten, bis wir den gut gekühlten Weißwein vor uns hatten: ein leichter Orvieto (0,25 Liter für 5,50 Euro).

Zuvor kam es allerdings zu einer Situation, die uns mächtig irritierte. Die Kellnerin stellte die beiden Weinkaraffen auf den Tisch, ohne Anstalten zu machen, dazu auch Gläser zu liefern. Erst, als ich sie darauf aufmerksam machte, holte sie welche vom Nachbartisch. Dabei handelte es sich um ein frisches Glas und ein benutztes. Es war deutlich der letzte, durch die Hitze schon eingetrocknete Rotweintropfen am Boden zu erkennen. Die Kellnerin bemerkte das auch, stellte das Glas aber dennoch vor meiner Begleitung ab. Wir musterten das Glas kritisch und legten die Stirn in Falten, sodass der Dame unser Unmut auffiel und sie plötzlich wie selbstverständlich dann doch ein unbenutztes Glas an den Tisch brachte. Warum nicht gleich so?

Das sollte nicht der einzige Patzer an diesem Abend bleiben. Mein Gegenüber bestellte als Vorspeise Melone mit Parmaschinken. Recht fix kam ein viereckiger Teller mit einer mickrigen Portion Parmaschinken und wenigen Würfeln Melone. Doch der war gar nicht für uns bestimmt, sondern gehörte zum Menü am Nachbartisch, wie sich kurze Zeit später herausstellte, als ihn die Kellnerin wieder aushob und weniger Meter weiter trug. Die für meine Begleitung bestimmte Portion war dann doch etwas üppiger, aber mit 13 Euro etwas zu teuer. Denselben Preis rief das Bellavista für meine Gänseleber al Balsamico auf, wofür er auch gerechtfertigt war. Etliche kleine Gänseleberstücke lagen auf der lang gezogenen Platte, darüber träufelte der Koch eine dunkle Balsamicosoße mit einer angenehmen Säure. Daneben lagen noch Rucolablätter und Kirschtomatenstückchen.

Zu wenig Lamm, zu viele Pilze

Auf der Kreidetafel stand an diesem Abend ein Schwertfisch mit Gemüse (22 Euro), für den sich meine Begleitung entschied. Zwei dünne Scheiben, die noch hätten glasiger sein dürfen, lagen auf dem Teller. Aber grundsätzlich handelte es sich um ein schönes, festes Fleisch – so wie es für den Schwertfisch typisch ist. Das Gemüse kam für uns beide auf einer Extraplatte. Ich wählte Lammfilet mit Rosmarinkartoffeln und Gemüse (17,50 Euro). Allerdings kamen mir die zwei dünnen Lammfiletstreifen zu klein, dafür aber die Portion Pilze mit Soße viel zu groß vor. Zudem hätte das Fleisch noch einen Tick länger gebraten sein dürfen. Die wenigen Tropfen Pesto und die Rosmarinzweige gaben dem Gericht einen feinen Kräutergeschmack.

Den Nachtisch konnten wir bestellen, als mal wieder jemand aus dem Service vorbeischaute. Kurios mutete auch wieder diese Situation an. Wir entschieden uns für Panna Cotta (5 Euro) und Dolce Vita (5,50 Euro). Klassiker in einem italienischen Restaurant. Doch die Kellnerin wollte unbedingt beides in der Karte gezeigt bekommen, damit „ich es abschreiben kann“, wie sie sagte. Vielleicht lag es an diesen Unstimmigkeiten des Abends, weshalb meine Begleitung noch ein Stück eines wirklich einwandfreien Tiramisus neben der etwas zu festen Panna Cotta auf dem Teller vorfand. Hinter meiner Dolce Vita steckte ein gemischter Dessertteller, der aus Panna Cotta und Cassata, einer schön cremigen Eisspezialität mir kandidierten Früchten, bestand.

Bevor wir wieder einige Zeit hätten warten müssen, wollten wir gleich die Rechnung, als der Service die Nachspeisenteller abräumte. Als Kartenzahler musste ich mit zur Theke kommen, wo mir auffiel, dass zwei Flaschen Wasser bongiert wurden, obwohl wir nur eine hatten. Also auch zum Schluss lief es nicht rund, weshalb wir noch Averna aufs Haus bekamen.

Fazit: Das Bellavista liegt geradezu ideal am Weserufer. Wenn der Service deutlich besser wäre und auch die Küche noch eine Schippe zulegen würde, könnte im alten Pumpwerk ein Treffpunkt für Menschen entstehen, die gerne genießen.

Bellavista, Werderstraße 56 – 60, 28199 Bremen, Telefon: 0421 5576837, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 12 bis 14.30 Uhr und von 18 bis 22.30 Uhr, teilweise barrierefrei, Internet: www.bellavista-im-pumpenhaus.de