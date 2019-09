Jan Alke ist Inhaber des Restaurants La Niña in Schwachhausen. (Christina Kuhaupt)

Ein Urlaub in Spanien ruft Bilder von Räumen mit gekachelten Wänden, kräftigen, sonnengereiften Weinen und teils feurigen Speisen ins Gedächtnis. All das bietet das La Niña in Schwachhausen. Es ist ein Restaurant, das dezent, ja fast schon elegant dunkel eingerichtet ist und mit Bildern und Wandfliesen Akzente setzt. Vor dem Haus gibt es wenige Tische, auch wenn das Ambiente direkt an der Hauptstraße Geschmackssache sein dürfte. Aber drinnen ist es wirklich die kleine Flucht aus dem Alltag, ein Schwelgen in Ferienerinnerungen. Und fürs Beschwingte sorgte bei unserem Besuch ein Kellner mit losen Mundwerk. Auch das mag für manchen gewöhnungsbedürftig sein. Wir haben es genossen und fanden es herrlich, wie er alles nicht gar so ernst nahm und immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hatte („Ich bin dann mal weg und nerv euch nicht weiter“). Er könnte Berliner sein. So eine frische Leichtigkeit kam uns bisher nur äußerst selten in den Restaurants in Bremen und umzu unter. Aber es passte zum Urlaubsflair des La Niña.

Auf der doch üppigen Karte fanden wir all das, was wir von einem Spanier erwarteten: Tapas, Ensaladas, Pescado y mariscos (Fisch und Krustentiere), Aves (Geflügelgerichte), Carnes (Fleischgerichte), Pastas y gratinados (Nudeln und Aufläufe) und Arroz (Reispfannen). Wir waren schon angetan von diesem Angebot. Dementsprechend lange blätterten wir in dem kleinen Büchlein.

Meine Begleitung eröffnete den Abend mit Dátiles con bacon (6,90 Euro). Die sieben Datteln waren gefüllt mit Hirtenkäse und besaßen durch den Speck einen knusprigen und würzigen Mantel. Für mich mussten es die Papas arrugadas con mojo rojo (5,20 Euro) sein. Die Runzelkartoffeln mit Salzkruste erinnerten mich an viele Urlaube auf den Kanaren. Dort sind die Kartoffeln allerdings noch aromatischer und salziger und die Paprikaknoblauchtunke noch feuriger. Dennoch: ein guter Start. Schon zu diesem Zeitpunkt zeigte sich das gute Preis-Leistungsverhältnis im La Niña. Gute Portionen zu humanen Preisen.

Zu diesen herzhaften Gerichten wählten wir einen Monastrell aus Spanien (0,5 Liter für 13,50 Euro). Der Tropfen stellte sich als Schwergewicht heraus, der mit seinem ­beerigen bis schokoladigen Geschmack nicht in der Speisenfolge unterging.

Pasta al horno (11,90 Euro) stand zum Hauptgang vor meiner Begleitung – und sie hatte mächtig zu tun mit dem Nudel-Auflauf mit Lauch und Champignons. Der Serrano-Schinken verpasste der Tomaten-Sahne-Soße ein kräftiges Aroma. Ans Nachwürzen dachten wir an diesem Abend kein einziges Mal. Auch ich hatte mit meinen Pinchos variados a la plancha (23,90 Euro) gut zu tun. Auf dem Teller befanden sich ein Lammspieß, ein Schweinefiletspieß und ein Hähnchenspieß. Das gegrillte Fleisch hatte einen feinen Kräutergeschmack, war auf den Punkt gegart und innen noch herrlich medium. Dazu reichte der Koch Alioli und Mojo-Verde. Eine ordentliche Portion Chips-Pommes und ein gemischter Salat vervollständigten das Gericht. Nochmal: Was für ein Preis-Leistungsverhältnis!

Nach diesen beiden Gängen waren wir schon gut gesättigt, weshalb wir erst einmal einen Café Cortado (Espresso Macchiato, 2,30 Euro) benötigten. Ebenfalls zu empfehlen ist der Café Bombón (Espresso Macchiato auf süßer Kondensmilch, 3,60 Euro). Nach einer Pause gönnten wir uns zusammen einen Flan (4,20 Euro). Der Pudding mit Karamellkruste geriet dem Koch etwas zu wabbelig und wir hätten ihn uns sahniger, cremiger, schmelziger gewünscht. Beim nächsten Mal wollen wir die Crema catalana (Milchcreme mit Karamell) probieren. Denn diesen Ausflug ins spanische Gefilde gönnen wir uns ganz sicher wieder.

Fazit: Die Lust nach Ferien ist ja viel öfter vorhanden als Urlaubstage. Mit dem La Niña funktioniert der Ausflug in spanische Gefilde auch im Alltag. Nicht nur vom Ambiente her entführt das Lokal in den Süden. Die Küche bietet vieles, was der Gast kennt oder zumindest schon einmal gehört hat. Die Gerichte sind empfehlenswert. Dazu gibt es Kellner, die keine eitle Gockel sind, sondern freundlichen, zuvorkommenden Service bieten.

La Niña, Schwachhauser Heerstraße 213, 28211 Bremen, Telefon: 04 21 / 32 25 86 80, Öffnungszeiten: täglich von 11.30 bis 23 Uhr, teilweise barrierefrei, Internet: www.

la-nina.de.