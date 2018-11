Mit „Rock the Ballet”, „Rock the Ballet 2”, einem „Best of” und einer eigenen Show im Londoner Westend erreichten Rasta Thomas’ Bad Boys of Dance seit 2008 über eine Million Fans in mehr als 800 Aufführungen in über 20 Ländern. Ab Dezember 2018 kommt die Erfolgsshow mit einer großen Jubiläumstour und einem komplett neuen Programm nach Deutschland und auch nach Bremen zurück – „Rock the Ballet X – 10th Anniversary Tour”. mehr »