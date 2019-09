Gegen die ehemalige Leiterin der Bamf-Außenstelle in Bremen soll laut "Spiegel" Anklage erhoben werden. (Carmen Jaspersen/dpa)

In der Affäre um unrechtmäßig erteilte Asylbescheide bei der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Bremen, drohen nun strafrechtliche Konsequenzen. Wie der "Spiegel" berichtet, habe die Staatsanwaltschaft Bremen eine 250 Seiten lange Anklageschrift den Beschuldigten zukommen lassen. Im Fokus der Staatsanwaltschaft sind dabei die ehemalige Leiterin der Bamf-Außenstelle in Bremen, Ulrike B., sowie zwei Rechtsanwälte aus Niedersachsen. Die Staatsanwaltschaft Bremen wollte den Bericht auf Nachfrage des WESER-KURIER nicht kommentieren.

Die Vorwürfe gegen Ulrike B. lauten demnach "Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragsstelllung sowie Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt". Laut Paragraf 84 des Asylgesetzes kann Ersteres mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden. In besonders schweren Fällen kann die Freiheitsstrafe auch fünf Jahre betragen, wenn der Täter "wiederholt oder zugunsten von mehr als fünf Ausländern handelt". Laut "Spiegel" soll B. in fast hundert Fällen gegen Gesetze verstoßen haben. Zudem wird ihr Bestechlichkeit vorgeworfen, da B. mehrmals auf Kosten des ebenfalls angeklagten Irfan C. in Hildesheim übernachtet haben soll.

Den beiden Rechtsanwälten Irfan C. aus Hildesheim und dem Oldenburger Cahit T. wird vorgeworfen, gewerbsmäßig gehandelt zu haben, ein Delikt, der mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft werden kann. Ein Vorwurf, den Henning Sonnenberg, Rechtsanwalt von Irfan C., bestreitet. Er habe lediglich Honorare für seine Leistungen in Rechnung gestellt, so Sonnenberg.

Das Bremer Bamf war im vergangenen Jahr in die Schlagzeilen geraten, als von einem massenhaften Asylbetrug die Rede war. Eine interne Revision prüfte daraufhin 18.000 Bescheide aus den Jahren 2006 bis 2018, von denen 28 für fehlerhaft erklärt wurden. In weiteren 145 Fällen habe es eine "manipulative Einflussnahme" gegeben. Laut "Spiegel" habe das Bundesinnenministerium mittlerweile 263 der in Bremen getroffenen Asylentscheidungen widerrufen oder zurückgenommen. Der Sachverhalt sei durch das laufende Strafverfahren aber noch nicht abschließend bewertet.