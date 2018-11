BBL

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

14. Sieg in Serie: ALBA Berlin von Bonn nicht zu stoppen

ALBA Berlin hat seine Siegesserie in der Basketball-Bundesliga weiter ausgebaut. Der Tabellenzweite setzte sich in einem hochklassigen Spiel bei den Telekom Baskets Bonn mit 84:76 (29:35) durch und gewann zum 14. Mal in Serie.