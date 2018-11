Münchens Trainer Sasa Djordjevic wartet noch auf einen neuen Spielmacher. Foto: Matthias Balk (dpa)

Dieser soll dem Meister von 2014 in Bundesliga, Eurocup und Pokal zu Erfolgen und Titeln verhelfen. "Wir haben einen recht tiefen Kader, man braucht eine lange Bank und Spieler, die einspringen. Wir glauben aber, der neue Spieler könnte wirklich das Sahnehäubchen sein", sagte Trainer Sasa Djordjevic der Deutschen Presse-Agentur. "Hoffentlich bekommen wir ihn in naher Zukunft."

Die Münchner sondieren den Markt in den USA, wo Ende Oktober die reguläre Saison der NBA beginnt. Sollten es Spieler in der besten Liga der Welt bis dahin nicht in die Teamkader schaffen, könnten sie interessant für die Bayern werden. "Wir möchten noch ein bisschen warten", sagte Djordjevic.

Dass sich noch kein NBA-Kandidat für seinen Club entschied, versteht der Serbe. "Die wollen es in der NBA versuchen, und diesen Traum kann man keinem Basketballer nehmen", sagte er.

Nach vier Auftaktsiegen in der Bundesliga steht für die Bayern am Mittwoch (19.00 Uhr/MESZ) in St. Petersburg die erste Eurocup-Partie an. Mit einem Erfolg will sich die Djordjevic-Truppe eine gute Ausgangsposition für den Einzug in die nächste Gruppenphase erarbeiten. (dpa)