Bester Oldenburger Werfer war Konrad Wysocki mit zwölf Punkten. Der niedersächsische Basketball-Bundesligist war bereits vor dem letzten Gruppenspiel für das Viertelfinale der EuroChallenge qualifiziert. Die erste Partie der Best-of-three-Serie ist am 12. März in Oldenburg. Gegner ist BC Khimik aus der Ukraine. Das möglicherweise entscheidende Spiel zwei Tage später findet am 14. März in der Ukraine statt.