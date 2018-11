Leon Radosevic wechselt von Bamberg nach München. Foto: Nicolas Armer (dpa)

„Leon hat in seinen insgesamt fünf Jahren in Deutschland bewiesen, was für ein effektiver und moderner Big Man er ist“, sagte Bayern-Sportdirektor Daniele Baiesi, der ihn noch aus Bamberg kennt. „Ich hatte das Privileg, zwei Jahre mit ihm zusammenzuarbeiten - und deshalb haben wir nicht eine Sekunde gezögert, als die Möglichkeit konkret wurde, ihn zu bekommen“, sagte er laut Mitteilung.

Radosevic spielte drei Jahre für Bamberg. Von 2013 bis 2015 war er für ALBA Berlin aktiv. „Für mich wird es in der kommenden Saison Priorität haben, mein Bestes als Person und Spieler zu geben, um gemeinsam mit dem Team zu wachsen, damit wir neue Ziele und auch neue Höhen erreichen können“, sagte der 2,08 Meter große Spieler. (dpa)