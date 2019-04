Warf zwei Dreier in Folge: Kapitän Fabian Bleck. (Archivbild) (imago images / Eibner)

Im Abstiegsduell der Basketball-Bundesliga kämpfen die Eisbären Bremerhaven zur Stunde gegen die BG Göttingen in der Bremer ÖVB-Arena um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Und es sieht gut aus für die Eisbären: Vor mehr als 6000 begeisterten Zuschauern führt Bremerhaven zur Pause mit 44:29.

In diesem dritten und letzten Hanse-Game der Saison in Bremen machten die Eisbären von Beginn an richtig Dampf. In der Defensive agierten sie überaus aufmerksam und ließen Göttingen vor allem in der Nahwurfzone keinen Raum zur Entfaltung. In der Offensive wurde zudem regelrecht gezaubert und sehenswert kombiniert. Überdies wartete Bremerhaven mit einer bemerkenswert guten Dreierquote auf: Fünf Versuche im ersten Viertel, allesamt wurden sie versenkt. Mit zwei Dreiern in Folge sorgte Kapitän Fabian Bleck für eine 12:5-Führung. Elston Turner und Darnell Jackson legten zum 17:5 nach.

Mehr zum Thema Eisbären spielen in der ÖVB-Arena Eisbären: Zum Jubiläum gegen den Abstieg Die Eisbären Bremerhaven treffen am Sonntag in Bremen in ihrem 25. „Hanse-Game“ auf die BG ... mehr »

Ein Auftakt so ganz nach dem Geschmack der stimmungsvollen Kulisse, die die Eisbären auch im weiteren Verlauf lautstark nach vorne peitschte. Mit einem Dunking zum 30:12 setzte Keith Benson schließlich den Schlusspunkt hinter ein bärenstarkes erstes Viertel. Und Bremerhaven ließ nicht locker, hielt die Konzentration hoch und die Fehlerquote niedrig. Turner sorgte beim 32:12 erstmals für eine 20-Punkte-Führung. Bis zum 40:19 durch den NBA-erfahrenen Jackson hatte Bremerhaven die Partie sicher im Griff, danach wurden die Aktionen etwas wilder, die Trefferquote sank. Rund drei Minuten blieb der Gastgeber ohne weiteren Korberfolg, doch Göttingen konnte diese kleine Schwächephase nur zu einem 5:0-Lauf nutzen. Insgesamt lässt der erste Durchgang aber hoffen, dass die Eisbären wichtige Zähler im Abstiegskampf verbuchen können. Beste Werfer in Bremerhavener Reihen sind bisher Elston Turner (10) sowie Fabian Bleck und Darnell Jackson (je 8).