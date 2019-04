Warf zwei Dreier in Folge: Kapitän Fabian Bleck. (Archivbild) (imago images / Eibner)

Im Abstiegsduell der Basketball-Bundesliga haben die Eisbären Bremerhaven wichtige Punkte für den Klassenerhalt eingefahren. In der Bremer ÖVB-Arena gewann das Team von Trainer Michael Mai gegen die BG Göttingen vor 6698 begeisterten Zuschauern nach Verlängerung mit 94:88 (81:81/44:29). Mit diesem Erfolg zogen die Eisbären in der Tabelle an Crailsheim vorbei auf Rang 16 und haben damit erstmals seit mehreren Monaten wieder die Abstiegszone verlassen.

In diesem dritten und letzten Hanse-Game der Saison in Bremen machten die Eisbären von Beginn an richtig Dampf. In der Defensive agierten sie überaus aufmerksam und ließen Göttingen vor allem in der Nahwurfzone keinen Raum zur Entfaltung. In der Offensive wurde zudem regelrecht gezaubert und sehenswert kombiniert. Überdies wartete Bremerhaven mit einer bemerkenswert guten Dreierquote auf: Fünf Versuche im ersten Viertel, allesamt wurden sie versenkt. Mit zwei Dreiern in Folge sorgte Kapitän Fabian Bleck für eine 12:5-Führung. Elston Turner und Darnell Jackson legten zum 17:5 nach.

Ein Auftakt so ganz nach dem Geschmack der stimmungsvollen Kulisse, die die Eisbären auch im weiteren Verlauf lautstark nach vorne peitschte. Mit einem Dunking zum 30:12 setzte Keith Benson schließlich den Schlusspunkt hinter ein bärenstarkes erstes Viertel. Und Bremerhaven ließ nicht locker, hielt die Konzentration hoch und die Fehlerquote niedrig. Turner sorgte beim 32:12 erstmals für eine 20-Punkte-Führung. Bis zum 40:19 durch den NBA-erfahrenen Jackson hatte Bremerhaven die Partie sicher im Griff, danach wurden die Aktionen etwas wilder, die Trefferquote sank. Rund drei Minuten blieb der Gastgeber ohne weiteren Korberfolg, doch Göttingen konnte diese kleine Schwächephase nur zu einem 5:0-Lauf nutzen.

Mehr zum Thema Eisbären spielen in der ÖVB-Arena Eisbären: Zum Jubiläum gegen den Abstieg Die Eisbären Bremerhaven treffen am Sonntag in Bremen in ihrem 25. „Hanse-Game“ auf die BG ... mehr »

Zur Halbzeit also sah es gut aus für die Eisbären, die nach der Pause indes etwas Mühe hatten, ihren Rhythmus wiederzufinden. "Wir dürfen hier nicht nachlassen, hier ist noch gar nichts gewonnen", appellierte Hallensprecher "Wolle" Loock an das Bremer Publikum. Die mahnende Worte hatten offenbar auch die Eisbären-Spieler erreicht, die nach einem Göttinger 6:0-Lauf wieder konzentrierter zur Werke gingen und sich nach dem 44:35 vor allem dank des glänzend aufgelegten Elston Turner bis auf 61:46 absetzten (27).

Göttingen aber, das selbst noch dringend Siege benötigt, um die Ligazugehörigkeit zu sichern, ließ nicht locker. Gestützt auf das starke Duo Derek Willis und Michael Stockton kam die BG Punkt für Punkt heran - und hatte den Rückstand bis zum Ende des dritten Viertel (61:59) fast wettgemacht. Wieder einmal also schien es, als sollten sich die Eisbären durch einen schwachen dritten Abschnitt vom Siegkurs abbringen lassen. Ähnliches war zuvor auch beim 81:83 in Braunschweig passiert. Die Partie wogte jetzt hin und her. Mal lag Göttingen vorn, dann wieder Bremerhaven. Als Stockton für Göttingen zum 73:68 traf (34.), drohte die Partie indes vollends zu kippen.

Eisbären-Coach Mai reagierte, nahm erneut eine Auszeit, um seine Mannen noch einmal neu einzustellen für die verbleibenden 6:22 Minuten. Doch es war wie verhext, den Eisbären fehlte nun im Abschluss auch das nötige Wurfglück. Mehrfach sprang der Ball von der Reuse wieder zurück ins Feld, die Abpraller landeten bei den körperlich eigentlich unterlegenen Gästen. Der erst Ende März nachverpflichtete Armani Moore war es dann, der mit seinem Dreier zum 71:73 die Korbflaute beendete und die Wende einläutete (37.). Als Chris Warren kurz darauf mit einem Dreier zum 76:75 traf, stand die Halle Kopf (37.).

Die Crunchtime konnte beginnen. Und die hatte es in sich. Nach dem 76:80 verkürzte Bleck auf 79:80, dann schloss Chris Warren ein feines Solo mit dem 81:80 ab. 65 Sekunden waren da noch auf der Uhr. In der Arena hielt es niemandes mehr auf den Sitzen. Die Nerven waren zum Zerreißen geplatzt. Göttingen leistete sich einen Ballverlust, ebenso Warren auf Bremerhavener Seite. Nach Foul von Moore verwandelte Andric unter einem gellenden Pfeifkonzert dann nur einen von zwei Freiwürfen. 81:81, Ballbesitz Eisbären, noch 18,3 Sekunden. Mit der letzten Aktion versuchte Fabian Bleck einen Distanzwurf - der Ball tanzte auf der Reuse, fiel aber nicht rein, sondern raus.

Es ging in die Verlängerung. Und auch hier blieb es dramatisch. Warren ebnete mit einem erneuten Solo den Weg und traf zum 90:87, Kapitän Bleck traf per Freiwurf zum 91:88. Göttingen war noch einmal am Zug - und verlor den Ball. Den Schlusspunkt setzte schließlich Chris Warren mit einem Dreier zum 94:88-Endstand. Der Rest war Freude pur. Es gab Standing Ovation für diesen nun schon vierten Heimsieg der Eisbären in Folge. Ein Sieg, der zusätzlichen Mut macht für die verbleibenden vier Partien.

Eisbären Bremerhaven: Warren (25), Moore (12), Canty, Breitlauch, Wimberg (2), Bleck (12), Moten (4), Turner (20), Benson (11), Jackson (8)

++ Dieser Artikel wurde um 17.18 Uhr aktualisiert. ++