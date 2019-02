Gedenken an die Bremer Räterepublik

Dreispitz aus Klinkern

Helge Hommers

Das Gefallenenmal auf dem Waller Friedhof erinnert an die Gefallenen der Division Gerstenberg. Es ist das älteste Denkmal, das an die Bremer Räterepublik erinnert. Was das mit der Jungen Alternative zu tun hat.