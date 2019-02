Am 4. Februar 1919 gleicht die Bremer Innenstadt einem Schlachtfeld: Patronen und Scherben übersäen die Straßen, die Krankenhäuser sind von Verletzten und Toten überfüllt. Bürgerkriegsartige Zustände in Bremen – wie konnte es dazu kommen? Erfahren Sie in unserem Dossier mehr über die Ereignisse und Hintergründe zur Niederschlagung der Bremer Räterepublik. mehr »