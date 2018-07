Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat im Zuge der Affäre um seine Bremer Außenstelle inzwischen 33 Asylbescheide abgeändert. (Bernd von Jutrczenka / dpa)

Bei der Überprüfung positiver Asylbescheide, die von der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) erteilt wurden, gibt es erste, allerdings noch sehr rudimentäre Ergebnisse. Demnach sind vier der Entscheidungen widerrufen worden, in 13 Fällen wurden sie zurückgenommen. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage hervor. Zuerst darüber berichtet hatte am Mittwoch die „Bild-Zeitung“. In weiteren 13 Fällen wird demnach ein Rücknahmeverfahren eingeleitet, in drei Fällen ein Widerrufsverfahren.

Widerrufen werden kann die Anerkennung als Asylbewerber, wenn die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn den Betroffenen bei einer Rückkehr in ihre Heimat keine Gefahr mehr droht. Zurückgenommen wird der Schutzstatus, wenn von den Asylbewerbern falsche Angaben gemacht wurden oder sie entscheidende Tatsachen verschwiegen haben.

Auf dem Tisch liegen 578 Fälle, bei denen geprüft wird, ob die Bremer Bamf-Behörde nach Recht und Gesetz gehandelt hat. Hinzu kommen 824 Fälle, bei denen möglicherweise nicht ausreichend die Identität der Antragsteller festgestellt wurde. Der Prüfzeitraum sind die Jahre ab 2000. Zum letzten Punkt lautet die Antwort des Ministeriums, dass gegenwärtig noch keine Aussage darüber getroffen werden könne, wie oft Antragsteller mit falschen Identitäten gearbeitet haben.

Mehr über die Bamf-Affäre lesen Sie in unserem Dossier.