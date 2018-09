Die Außenstelle des Bamf Bremen (Carmen Jaspersen)

Die seit Monaten geschlossene Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) könnte sehr bald seine Arbeit wieder aufnehmen. "Es wird sich eher um Tage als um Wochen oder Monate handeln", sagte Innen-Staatsrat Thomas Ehmke (SPD) am Donnerstag in der Bremischen Bürgerschaft. Das Parlament hatte auf Antrag der Linken über die Zukunft der Einrichtung in Vegesack debattiert und einen Blick zurück auf die Monate des sogenannten Bremer Bamf-Skandals geworfen.

Ehmke glaubt nach eigenen Worten, dass die strafrechtlichen Ermittlungen gegen die ehemalige Leiterin der Bamf-Außenstelle und fünf weitere Beschuldigte noch bis zum Sommer kommenden Jahres dauern könnten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Verstöße gegen das Asylgesetz, Bestechung und Bestechlichkeit vor.