In der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Bremen-Nord dürfen aktuell keine Asylverfahren entschieden werden. (Carmen Jaspersen/dpa)

In seiner Rede während der Haushaltsdebatte des Bundestags am Donnerstag hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) angekündigt, die Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) solle bald ihre Arbeit wieder aufnehmen. Entsprechende Maßnahmen liefen bereits, sagte Seehofer. Einen Zeitpunkt, an dem in Bremen wieder Asylanträge bearbeitet werden dürfen, nannte er jedoch nicht.

Wie vor wenigen Tagen berichtet, dürfen im Bremer Bamf derzeit keine Asylverfahren entschieden werden. Eine entsprechende Anordnung hatte Seehofer am 23. Mai verkündet. In der Außenstelle werden daher im Moment nur "Aufgaben im Integrationsbereich" wahrgenommen. Der Abschlussbericht zur Qualität der dortigen Arbeit änderte daran zunächst nichts, hieß es. Doch nun hat Seehofer seine Haltung offenbar geändert.

Wie berichtet, hatte das Bamf nach Vorwürfen gegen die Außenstelle Bremen veranlasst, jede positive Entscheidung zu überprüfen, die in Vegesack ab 2006 bis einschließlich erstes Quartal 2018 getroffen worden war. Die Prüfung betraf knapp 13.000 Verfahren mit gut 18.000 Antragstellenden. Es wurden in 145 oder 1,1 Prozent aller Verfahren schwerwiegende Fehler festgestellt.

Bremer Politiker von SPD, Grünen und Linken hatten Anfang dieser Woche kritisiert, dass das Bamf trotz der ihrer Meinung nach geringen Fehlerquote noch immer kaltgestellt ist. Die Partei Die Linke forderte, dass der Senat sich beim Bundesinnenminister für eine schnelle Wiedereröffnung der Bremer Bamf-Außenstelle einsetzen solle. Ein entsprechender Antrag wurde am Montag in der Bremischen Bürgerschaft eingereicht.