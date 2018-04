Zum vorletzten Mal in diesem Jahr sorgte die Osterwiese am Sonnabend für spannende Attraktionen und das sogar bei herrlichem Sonnenschein. Zahlreiche Besucher flanierten über die Bürgerweide, um das bunte Treiben in vollen Zügen zu genießen. Der Duft von Zuckerwatte und gebrannten Mandeln war einfach zu verlockend. Auch die Fahrgeschäfte waren bei Groß und Klein sehr beliebt.