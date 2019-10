Foto: Ingo Wagner





An dem Schiff hat nicht nur die Zeit genagt, sondern auch der Bohrwurm, eine Muschelart. In Finnland hielt sich das wegen des kalten, salzarmen Wassers noch in Grenzen. In Bremerhaven allerdings schlug der Parasit zu. Dadurch bildeten sich Lecks: Die Seute Deern musste regelmäßig "gelenzt", also abgepumpt werden - rund 150 000 Liter pro Tag waren es zuletzt. Das Bild zeigt, wie Werftarbeiter im Dezember 2001 im Schwimmdock der Motorenwerke Bremerhaven (MWB) frische Holzplanken zum Schiff tragen, um sie zu hobeln und anschließend zu verarbeiten.