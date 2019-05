Foto: Roland Scheitz





Sie kuscheln sich am liebsten an die Muttersau oder drängen sich an deren Zitzen: die kleinen Bentheimer Ferkel im Tiergehege des Bürgerparks. Inzwischen sind sie schon älter geworden, doch Nachwuchs gibt es im Freiluft-Gehege immer mal wieder. Außerdem tummeln sich im Bürgerpark auch andere Tier- und Vogelarten, die man in freier Wildbahn nur selten zu Gesicht bekommt.