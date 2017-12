Von Alice Echtermann

Karten können viel mehr als Straßennamen zu präsentieren: Sie können Daten veranschaulichen, Veränderungen zeigen und so neue Blickwinkel schaffen.

In unserer Bildergalerie zeigen wir Karten, die eine etwas andere Perspektive auf Bremen bieten. Die auf einen Blick einen Überblick bieten. Zum Beispiel auf die Mobilfunk-Abdeckung in Stadt und Umland und auf das Liniennetz der Bremer Straßenbahn AG. Aber auch, wie viele Bremer in den einzelnen Stadtteilen gewählt haben - und welche Parteien.

Und wenn Sie schon immer mal wissen wollten, wie es um die bremische Topografie bestellt ist und welche Gebäude in der Stadt aktuell leerstehen, werden Sie ebenfalls fündig. Auch das wird auf Karten dargestellt.