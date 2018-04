Foto: dpa





Wie gehen Astronauten im Weltall auf Toilette?

Im Weltall gibt es kein Oben und Unten. Jeder Mensch und jeder Gegenstand schwebt, Wasser fließt nicht. Deshalb können Astronauten nicht in die Badewanne gehen oder duschen, sondern waschen sich nur mit Feuchttüchern.

Was aber, wenn sie mal müssen? Schweben dann Kot und Urin überall herum? Das funktioniert wie mit einer Art Staubsauger. Wenn eine Astronautin (ja, es gibt auch Frauen im Weltall!) oder ein Astronaut auf Toilette gehen, schalten sie den Staubsauger ein. Der saugt die Fäkalien direkt ab. Die kommen, mit anderem Müll vom Raumschiff, in einen Behälter. Der Behälter fliegt in einem Transportschiff ohne Menschen an Bord wieder zur Erde. Dort kommt er aber nie an. Wenn das Transportschiff wieder näher an die Erde heran fliegt und in die Lufthülle der Erde eintritt, verglüht es und mit ihm der Müll.

Erzählt hat dies der Astronaut Ewald Reinhold einmal Kinder-Reportern von der Zeitschrift "Geo". Das ganze Interview ist hier zu lesen.