Foto: dpa





445 Beamte im Streifendienst

445 Polizistinnen und Polizisten fahren derzeit Streife in Bremen. Nicht einbezogen ist in diese Zahl die Bereitschaftspolizei. Diese unterstützt den Streifendienst, wenn sie nicht gerade in sogenannten geschlossenen Einsätzen arbeitet - zum Beispiel bei Großveranstaltungen, Demonstrationen oder Razzien.