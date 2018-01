"In Bremen, da lässt sich's gut leben", wusste schon der 2012 in Achim verstorbene Schauspieler Heinz Eckner. Und wer diese Bilder sieht, weiß sofort, was Eckner meinte, der an der Seite von Rudi Carrell in 75 Sendungen der TV-Show "Am laufenden Band" auftrat.

Flanieren in den Wallanlagen, eine Runde Rudern im Bürgerpark, romantische Stimmung an der abendlichen Schlachte - ja, Bremen hat schöne Ecken zum Verweilen, zum Spazierengehen, zum einfach Genießen, wie die Beispiele in unserer Bildergalerie zeigen.