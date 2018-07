Raubtiere, Schlangen und seltene Nager: Einst ausgerottet, tauchen in Bremen und Niedersachsen fast vergessene und außergewöhnliche Tiere wieder auf. Manche Tierarten kennt man nur noch aus dem Fabelbuch, andere, wie beispielsweise den Lachs würde man eher in der kanadischen Wildnis, als in der Wümme vermuten.

Aber auch giftige brasilianische Riesenspinnen, Wasserbüffel und Luchse sind so manchem Norddeutschen schon begegnet. In dieser Fotostrecke zeigen wir, welche Tiere in Bremen und Niedersachsen gesichtet wurden.