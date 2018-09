Foto: Frank Thomas Koch





Open Ship bei den Seenotrettern

Sie sind zur Stelle bei Notfällen auf hoher See: Die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger haben ihren Hauptsitz in Bremen. Immer wieder informieren sie über ihre wichtige Arbeit. Etwa am Tag der Seenotretter am letzten Juliwochenende. In Bremerhaven können dann Besucher den Seenotrettungskreuzer „Hermann Rudolf Meyer“ besichtigen und mit der Mannschaft klönen. Unser Bild zeigt ein Modell des Schiffes in der Bremer Zentrale.