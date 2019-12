Bremer sind eigensinnig, manchmal dickköpfig und eher einsilbig, so heißt es. Eben typisch norddeutsch verwegen. Tatsächlich lassen sich die Hanseaten nicht in eine Schublade stopfen. Und sie können über sich selbst lachen. Bremen und seine Bürger sind eben echte Unikate. Typisch für Land und Leute sind Werder, "Kohl un Pinkel" und natürlich die Speckflagge. Bremer lassen sich so schnell nicht unterkriegen. Ihnen macht selbst das ungemütlichste Schietwetter nichts aus. Spazieren gehen sie trotzdem nicht, sondern eine Runde um den Pudding. Selbstverständlich essen Bremer auch gerne Bonschen, aber niemals Bonbons. Doch diese 25 Dinge würde ein Bremer nie tun, oder nur in Ausnahmefällen.