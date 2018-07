Foto: Universum Bremen





Ein Erdbeben miterleben

Es rumpelt gewaltig, wenn sich die Mechanik einmal in Bewegung setzt. Wer im Wissenschaftsmuseum Universum Bremen auf dem Erdbebensofa Platz nimmt, kann am eigenen Leibe spüren, wie es sich anfühlt, wenn die Erde so richtig bebt. Die Entdeckungstour führt über mehrere Ebenen, aufgeteilt in die Bereiche Technik, Mensch und Natur. Das Gebäude in Form eines Walfisches bietet noch viel mehr Wissenschaft zum Anfassen. An mehr als 300 Exponaten können Besucher naturwissenschaftliche Phänomene hautnah und mit allen Sinnen erleben und verstehen. Scouts zeigen auf Wunsch, wie es geht. Guten-Abend-Ticket für fünf Euro pro Person ab 16.30 Uhr.

Universum Bremen, Wiener Straße 1A, 28359 Bremen