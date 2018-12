Foto: Marina Köglin





Im Schloss Schönebeck in die Zeit der Schifffahrt und Walfänger entführen lassen: Bremen hat sein eigenes Schloss? "Das sozusagen kann man so sagen", würde Jar Jar Binks aus der "Star Wars"-Saga wohl sagen. Das Schloss Schönebeck liegt in Bremen-Nord. Das Fachwerkhaus wurde im 17. Jahrhundert erbaut und ist in Bremen der einzige erhaltene ehemalige Adelssitz. Der 1911 gegründete Heimat- und Museumsverein für Vegesack und Umgebung e.V. zeigt in dem Haus seine umfangreichen Sammlungen. Dazu gehören unter anderem Exponate der Vegesacker Schiffsbaugeschichte, des Walfangs, der Heringsfischerei sowie eine umfassende Sammlung über das Leben und Wirken des Afrikaforschers Gerhard Rohlfs.