Von Ina Schulze

Ob zugezogen oder alt-eingesessen: In Bremen gibt es für jeden etwas zu entdecken. Und manche Aktivitäten sind auch nur hier, im Norden, in der Hansestadt, möglich. Was sollte man in Bremen unbedingt einmal unternehmen, einmal sehen, einmal gemacht haben? Das zeigen wir in unserer erweiterten, aktualisierten To-Do-Liste für Hardcore-Bremer - und alle, die das werden wollen.