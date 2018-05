Foto: jw





Bultensee in Tenever

Der Bultensee nahe der A27 in Tenever verfügt über eine große Liegewiese und einen Kiesstrand am nördlichen Ufer. Das Geschehen am und im Wasser wird von der DLRG überwacht. Der Baggersee gehört mit einer Größe von rund 5 Hektarn zu den kleinsten Badeseen in Bremen. Weitere Informationen gibt es hier.