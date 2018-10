Foto: Rosemarie Rospek





Ja, man hatte in Höhe des Teerhofes mal den Durchblick vom Ufer der großen bis zum Ufer der kleinen Weser. Als es auf der Halbinsel noch keine Wohnbebauung gab. Das ist gar nicht so lange her - dieses Foto entstand 1980. Auf dem Teerhof konnten damals rund 750 Autos parken. Der Weg in die City war für Fußgänger allerdings länger als heute, es gab ja noch keine Teerhofbrücke. In den 1990er Jahren wurde der Teerhof dann wieder komplett bebaut. Und seitdem ist er für den Autoverkehr gesperrt.