Bremen hat viel zu bieten, aber an manchen Ecken ist es – wie so viele Städte – auch richtig hässlich. Alte Hochhäuser mit grauen Fassaden, die gut etwas Farbe gebrauchen oder komplett ersetzt werden könnten. Schmuddelige Hinterhöfe, in denen sich Müll sammelt, und zweifelhafte Architektur.

Wir haben einige Orte zusammengetragen, an denen Bremen besonders dreckig oder hässlich ist. Entdecken Sie offensichtliche und gut versteckte Schandflecken der Hansestadt!

Falls Sie noch Fotos von weiteren Orten haben, schicken Sie uns eine Mail an onlineredaktion(at)weser-kurier.de oder per Whatsapp. Wie Sie sich für unseren Whatsapp-Service anmelden können, erfahren Sie hier.