Dinge in der Toilette oder im Abfluss zu entsorgen, ist oft eine scheinbar schnelle und einfache Lösung. Doch oft rächt sich dieses Verhalten hinterher. Denn es gibt einige Dinge, die dort absolut nicht hingehören und den Kanal verstopfen oder zu großen Problemen beim Recycling des Abwassers führen.

Viele sind allerdings unsicher: Was darf man nicht ins Klo werfen? Was ist mit Küchenabfällen? Und dürfen alte Medikamente in die Toilette?

Wir klären No-Gos und erzählen zudem einige kuriose Geschichten über Funde in den Bremer Kläranlagen.