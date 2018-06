Foto: Frank Thomas Koch





Ob im Schütting und in der Straße "Hinter dem Schütting" wohl mal alles zugeschüttet war, bevor dort Häuser entstanden? Wohl kaum. Dennoch kursieren diverse Geschichten. So soll sich der Name aus dem niederdeutschen Verb schütten, inschütten, also schützen herleiten. Denn der Schütting selbst gilt als Unterkunft für auswärtige Kaufleute. Andere sprechen von der norwegischen Abstammung des Wortes "Skotting", was für Versammlungshäuser steht.